IDC Bulut ve Veri Merkezi Zirvesi 2021, 18 Kasım’da gerçekleştirilecek

International Data Corporation (IDC) Türkiye, 18 Kasım 2021 tarihinde IDC Dijital platformu üzerinden gerçekleşecek “Bulut ve Veri Merkezi Zirvesi 2021” etkinliğinde, bulut ve altyapı teknolojilerinin önemli tedarikçileriyle son kullanıcılarını bir araya getirecek.

Zirve konferansı, ülkemizin önde gelen kamu ve özel sektöre bağlı kurumların BT yöneticilerini bir araya getirecek. IDC Dijital platformu üzerinden gerçekleşecek zirveye, 1000’den fazla üst düzey yönetici katılarak içinde bulunduğumuz dijital inovasyon çağına ait deneyim ve öngörülerini paylaşacak.

Ülkemizdeki dijital dönüşüm çalışmalarına paralel olarak bulut ve veri merkezi pazarı da hızla büyümeye devam etmekte. Kurumları bu yolculuklarında desteklemek ve geleceğin teknolojilerini tartışmak üzere bir araya gelecek olan üst düzey BT yöneticileri, yeni nesil veri merkezleri ve BT stratejileri hakkında fikir alışverişinde bulunacak. Fiziksel bir etkinliğin bire bir 3 boyutlu sanal halinin gerçekleştirileceği etkinlikte IDC Global Araştırmalar Başkan Yardımcısı Richard Villars’ın açılış konuşması ile başlayacak zirvede, IDC Global ve yerel analistlerinin sunumları gerçekleşirken, “Hybrid Data Management Across Multiple Clouds” temalı açılış paneli yer alacak.

IDC uzmanlarının bulut ve altyapı teknolojilerinin 2022 öngörülerini de paylaşacağı konferansta, çoklu bulut mimarileri, dijital dönüşümün altyapılara etkisi, veri merkezi optimizasyonu ve buluta geçiş stratejileri gibi ana gündem maddeleri görüşülecek. Konferans süresince yapılacak sunumlar ve interaktif panel sohbetleri ile yeni teknolojilerin ve dijital dönüşümün Türkiye’nin veri merkezi ortamı üzerindeki etkileri incelenecek. Zirvede akışında canlı olarak gerçekleştirilecek “IDC Türkiye Bulut Ödülleri 2021 Töreninde, yıl içinde gerçekleşen projeleriyle dereceye giren kurumlara ve yöneticilere 5 kategori altında ödülleri takdim edilecek.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları; ‘’Yeni müşteri gereksinimlerini karşılama, yeni yetenekler geliştirme, yeni bulut merkezli dijital BT altyapıları ve ekosistemleri oluşturma tüm Bilgi Teknojileri yöneticilerinin öncelikleri arasında. Son on yılda bulut bilişim, mobil ve içerik hizmetlerinin sunumunun temeli ve geleneksel kurumsal bilgi teknolojileri ortamlarına bir alternatif haline geldi. İşletmeler dijital öncelikli ekonomiye dönerken, BT endüstrisi daha fazla verimlilik, esneklik ve daha hızlı yenilik sunmaya odaklandıkça bulut her zamankinden daha büyük ve hatta baskın bir rol oynamaya devam edecek. Globalde yapmış olduğumuz bir araştırmaya göre, bulut teknolojilerine yapılan tüm harcamalar (donanım, yazılım ve hizmet dahil) 2025 yılına kadar 1,3 trilyon doları aşarak yüzde 16,9’luk bir bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) sürdüreceğini” bildirdi.

IDC Türkiye’de Araştırma Müdürü olarak görev yapan Ayşe Kaptanoğlu’nun konuyla ilgili yorumları şu şekilde: “Bugünün dijital öncelikli dünyasında, iş sonuçları ve inovasyon, yenilikçi teknolojileri ve hizmetleri her yerde ve mümkün olan en kısa sürede geliştirme ve kullanma becerisi gerektiriyor. Bulut, bu ihtiyacı karşılamanın temeli. Tüm endüstriler, verileri kendi avantajlarına göre akıllı bir şekilde kullanmak istiyor ve bunu bir bulut temeli üzerine kurulu dijital teknolojilere daha hızlı erişime sahip oldukları için yapabiliyor.

Türkiye’deki kurumların yaklaşımlarına baktığımızda; bulutun iş süreci dönüşümünü hızlandırması, yeniliği yönlendirmesi ve dijital dönüşümün temeli olması bekleniyor. Ve büyük ölçekli firmaların yüzde 62’si hibrit buluta geçtiğimiz yıldan çok daha fazla yatırım yapmayı planlıyor, dolayısı ile hibrit buluta yapılan harcamaların önemli ölçüde artması bekleniyor.”