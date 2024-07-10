IDC: Küresel PC sevkiyatları ikinci çeyrekte arttı

Rapora göre, Haziran ayında sona eren üç aylık dönemde 64,9 milyon adede ulaşan PC sevkiyatı, iki yıllık düşüşün ardından üst üste ikinci çeyrekte de büyüme kaydetti.

IDC'ye göre, Apple'ın sevkiyatları 2023'ün ikinci çeyreğine göre %20,8 artarak küresel PC üreticileri arasındaki en büyük artış olurken, onu Acer Group'un %13,7'lik büyümesi takip etti.

IDC Worldwide Device Trackers grup başkan yardımcısı Ryan Reith, iki çeyrek üst üste büyüme, yapay zeka PC'leri etrafındaki pazar heyecanı ve ticari bir yenileme döngüsünün PC pazarının ihtiyacı olan şey gibi göründüğünü söyledi. Reith, "Vızıltı açıkça yapay zeka etrafında, ancak bu olgun pazarın pozitiflik belirtileri göstermesini sağlamak için yapay zeka dışı PC satın alımlarında çok şey oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte, Çin'deki zayıf sonuçların pazarı geride tutmaya devam ettiğini belirten IDC, ülke hariç tutulduğunda, dünya çapındaki sevkiyatların çeyrekte bir önceki yıla göre %5'ten fazla büyüdüğünü ekledi.

Çin'in Lenovo Grubu %22,7 ile en yüksek pazar payına sahip olurken, onu %21,1 ile HP izledi. Dell teknolojilerinin pazar payı %15,5 olurken, sevkiyatları %2,4 düştü.