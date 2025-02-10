İddia: Apple yeni cihazlarını yarın piyasaya sürecek

Apple'ın yeni nesil cihazlarını yarın (11 Şubat) piyasada olacağı öne sürüldü. Piyasaya sürülen cihazlar ise yeni nesil iPhone SE modeli ve PowerBeats Pro'nun yeni versiyonları olacak.

Apple'ın yeni cihazları büyük bir etkinlikle değil, küçük bir duyuru ile satışa sunacağı tahmin ediliyor.

Şirket, en son 2022 yılında uygun fiyatlı iPhone tanıtmıştı.

Cihaz, uzun süredir bekleniyor

Bloomberg'de yer alan habere göre, isimlendirmesi bile değişebilecek olan iPhone SE serisinin USB-C portu olacacağı tahmin ediliyor.

Uzun süredir beklenen bu cihazın genel hatlarıyla iPhone 14'e benzeyebileceği belirtiliyor.

Yeni model cihazla ilgili başka bir iddia ise, telefonda Apple Intelligence'ın kullanılabilecek olması.

SE serisi özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde büyük ilgi görüyor. Yeni nesil versiyon tanıtıldığında beklenen yükseltmeleri alırsa beklenenden fazla talep görebilir.

Öte yandan PowerBeats Pro 2'nin de yeni nesil uygun fiyatlı iPhone ile birlikte tanıtılması bekleniyor. İlk nesil tanıtıldıktan tam 6 yıl sonra Beats markalı kulaklıklara bir yenisi eklenmiş olacak.