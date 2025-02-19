İfade özgürlüğü mü, etik sınır mı? X’in ölüm anı videolarına ilişkin yeni kuralı tartışma yarattı

X (eski adıyla Twitter), platformda paylaşılan şiddet içerikli videolarla ilgili yeni bir düzenleme getirdi. Özellikle bir kişinin ölüm anını gösteren videolar, belirli kriterler karşılandığında kaldırılabilecek. Ancak platform, içeriklerin haber değeri taşıması durumunda silinmeme hakkını saklı tutacağını açıkladı.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Yeni kurallara göre, bir videonun kaldırılması için yalnızca ölen kişinin aile üyeleri veya yasal temsilcileri başvuruda bulunabilecek. X, bu sürecin tamamlanabilmesi için başvuru sahiplerinden bazı belgeler sunmalarını zorunlu kıldı:

* Ölen kişiye ait resmi ölüm belgesi

* Başvuru sahibinin kimlik belgesi

* Başvuru sahibinin, ölen kişiyle olan ilişkisini gösteren kanıt

Ancak başvuruların değerlendirme sürecinde, X paylaşılan içeriğin kamu yararı taşıyıp taşımadığını da dikkate alacak. Eğer bir görüntü haber niteliği taşıyor veya kamuoyunu ilgilendiriyorsa, video platformda kalmaya devam edebilir.

X, benzer bir kararı daha önce de aldı

X’in şiddet içerikli paylaşımlar konusunda aldığı kararlar daha önce de tartışmalara yol açmıştı. Geçmişte Avustralya hükümeti, bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı bir olayın videosunun kaldırılmasını talep etmiş, ancak X, bu talebi ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirerek reddetmişti.

Yeni düzenlemenin ifade özgürlüğü ile etik sınırlar arasındaki dengeyi nasıl etkileyeceği merak konusu. Özellikle sosyal medya platformlarının şiddet içeren içeriklere yaklaşımı küresel çapta tartışılmaya devam ediyor.