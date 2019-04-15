IGA, Technopc ile dünyaya hizmet verecek

15 Nisan 2019

Havalimanının yapımına başlarken en öncelikli konularının yolcu konforu ve mutluluğu olduğunu belirterek bunları sağlayacak bütün teknolojileri havalimanında barındırmaya çalıştıklarını anlatan İnankul, “Havalimanındaki 72 bilişim sisteminden en kritik olanlarında, mesela pasaport geçişlerinde Technopc ile çalışmayı tercih ettik” dedi.

İnankul, bu kararlarındaki en önemli etkenleri şöyle sıraladı: “İşe başlarken kriterlerimizi belirledik ve ihale yaptık. Technopc tüm bu kriterleri karşıladı. Daha önce TAV grubunda yaptığımız havalimanlarında da birlikte çalışma imkanı bulmuştuk. Yerli bir firma olması büyük bir avantaj. Böylece gümrük bekleme sürelerinden muaf olduk.”

"Başka havalimanlarına hizmet götüreceğiz"

Aynı zamanda bir IT şirketi olduklarını belirten İnankul, Türkiye’de geliştirilen uygulamaları dünyaya satmaya hazır olduklarını, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Technopc ile bu konuda da işbirlikleri olacağının bilgisini veren İnankul, “Geliştirdiğimiz teknolojilerle dünyanın başka yerlerindeki başka havalimanlarına hizmet götürmek istiyoruz. Bu sırada çalışacağımız firmanın yanımızda olması avantajlı bir durum. Technopc, istediğimiz dizaynda istediğimiz çözümleri üretebileceğimiz bir firma. Yerli ve kendini ispatlamış olması nedeniyle son yıllarda takip ettiğimiz bir firmaydı ve ihalelerimize davet ediyorduk” dedi.

"Technopc ile avantaj sağladık"

İstanbul Havalimanı projesinin 42 ay gibi rekor bir sürede tamamlandığını, bu süreçte kalite ve zamanın çok önemli olduğunu söyleyen İnankul, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu benim 13’üncü havalimanım. 22 tanesini de işletme imkanı buldum. Abu Dhabi’de, Dubai’de, Libya’da birçok havalimanında bulundum. Bu havalimanı hepsinin iki katı büyüklüğünde. Bizim için en kritik şey işi uygun fiyatlı, kaliteli ve zamanında yapabilmekti. Technopc’te bu üçünü de yakaladık. Hem fiyat performans avantajı sağladık hem kaliteli malı zamanında sahaya indirebilme başarısını bize gösterdiler hem de oluşabilecek bütün problemlerde bize zamanında aksiyon sağladılar. O anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz.”

"İşbirliği mobilde de devam edecek"

İstanbul Havalimanı’nda her geçen gün artan uçuş sayısıyla ihtiyaçların da arttığının altını çizen İnankul, Technopc ile bu anlamda da işbirliklerinin hem segment hem de sayı bakımından artacağını dile getirdi.

Technopc’nin mobilde de Ar-Ge çalışmaları ve ürünleri olduğunu söyleyen İnankul, “Masa üstünde yaptığımız anlaşmaları mobile de götürebiliriz. Bu alanda da çalışacağız gibi görünüyor” dedi.

Technopc’nin NETAŞ ile işbirliğinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını da ifade eden İnankul, “Bu birliktelik, üreticinin büyük bir entegratör ile gelmesi, bize anında cevap verebilmesi, çözüm odaklı olması, burada oluşabilecek arızalara anında müdahale edebilmesi açısından büyük avantajlar sağladı” diye konuştu.

"Yazılımlarımızın yüzde 60’ı yerli"

Havacılığın ülkemizin ve dünyanın booming ekonomilerinden biri olduğunu, her yıl ülkemizde yüzde 10’un üzerinde büyüme gösterdiğini söyleyen İnankul, şunları kaydetti: “Bu yüzden dünyada sadece 3-4 firma tarafından üretilebilen bazı özel yazılımların veya ürünlerin millileştirilmesinden yanayız. Şimdiye kadar birçok uygulamayı kendimiz geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Ben yerli ve milli uygulamalara inanıyorum. Özellikle yazılım alanında ülkemizin çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Kullandığımız yazılımların yüzde 60’ı yerli. Bütün meslektaşlarıma da özellikle yazılım alanında hem birtakım geliştirmelere imza atmalarını hem de bu ürünleri dünyaya pazarlamalarını tavsiye ediyorum. Biz IGA Bilişim olarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Çok yakında robotlarla da hizmet vermeye başlayacağız.”