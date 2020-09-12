İhracat odaklı teknoloji firmalarına "İhtisas serbest bölgeleri" daveti

12 Eylül 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihtisas serbest bölgelerine ilişkin yasal altyapı hazırlama çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yeni yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek isteyen firmaların kabulüne başlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı kapsamında başlattığı İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi'nin, orta yüksek ve yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinin, devlet destekleriyle ihracat hedefinde ivmelendirilmesini amaçladığını vurgulayan Pekcan, bu kapsamda imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinin küme mantığıyla bir araya getirilerek iş birliği imkanlarının artırılmasının ve firmaların küresel ticaretten çok daha fazla pay almalarının sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla 9 Haziran'da İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar'ın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

“Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanmasının ve bu bölgeleri kuracak ana yatırımcılar olan kurucu ve işletici şirketlere, yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarı için faiz veya kar payı desteği verilmesine imkan tanındı. Söz konusu karar, 1985 yılında Serbest Bölgeler Kanunu ile uygulamaya giren ülkemiz serbest bölgeciliğine de inovatif bir vizyon kazandırdı. İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi'nin hayata geçirilmesinde ikinci olarak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da 21 Ağustos'ta yayımlandı. Bu kararla da ihtisas serbest bölgelerinde yazılım ve bilişim sektörlerinde yapılacak yatırımlar 'öncelikli yatırım' konuları arasına alınarak, bunlara faiz desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlandı."

Pekcan, son olarak İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar'ın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgenin 9 Eylül'de yürürlüğe girdiğini belirterek, böylece ihtisas serbest bölgelerinde yapılabilecek faaliyetler, faaliyet ruhsatı müracaatında bulunma şartları, karar kapsamı desteklerden yararlanma şartları konularının düzenlendiğini ifade etti.

Yatırım çağrısı

Gelinen aşamada, kira, nitelikli istihdam gibi nakit destekler ve vergi istisnaları gibi ilave teşviklerle birlikte, bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanlarıyla donatılacak ihtisas serbest bölgelerinin yasal altyapısını hazırlama çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlanan ilave teşviklerle birlikte ihtisas serbest bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek isteyen firmaların kabulüne başlandı. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat, yazılım ve bilişim ürünü üretimi alanlarında ihracat odaklı faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı firmaları, ihtisas serbest bölgesine yatırım yapmaya davet ediyoruz. İhtisas serbest bölgelerimizde yatırım yapacak veya yeni ihtisas serbest bölgesi kurmak isteyen, işletmeye talip yerli ve yabancı şirketleri de projeleriyle birlikte bakanlığımıza davet ediyoruz."

İhtisas serbest bölgelerinin, kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği olarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağına dikkati çeken Pekcan, “İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi'ne vermiş oldukları destek ve bugüne kadar göstermiş oldukları iş birliği ve katkı için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA