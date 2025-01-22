İlaç sektöründe çığır açan gelişme! Yapay zeka tarafından geliştirilen ilk ilaç yıl sonu denemede

Alphabet'in ilaç keşif girişimi Isomorphic Labs'ın kurucusu Sir Demis Hassabis, yapay zeka tarafından tasarlanan ilk ilacın bu yılın sonuna kadar klinik denemelerde olacağını açıkladı. Dünya Ekonomik Forumu’nda verdiği röportajda Hassabis, bu gelişmenin sağlık alanında devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

10 yılda geliştirilen ilaçlar 1 yılda hazırlanabilir

Hassabis, onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar ve nörodejeneratif rahatsızlıklar gibi kritik alanlarda yapay zekanın devreye girdiğini söyledi. Hassabis, “Bir ilacı keşfetmek normalde 5-10 yıl alır. Ancak yapay zeka bu süreci 10 kat hızlandırabilir. Bu, insan sağlığı için inanılmaz bir devrim anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında Nobel Kimya Ödülü'nü alan Hassabis, yapay zeka ile ilaç geliştirme sürecinin maliyetleri düşüreceğini ve büyük ilaç şirketlerinin ilgisini çektiğini de belirtti.

Isomorphic Labs ve büyük işbirlikleri

Isomorphic Labs, 2021 yılında Google’ın yapay zeka araştırma kolu DeepMind’dan ayrılarak bağımsız bir Alphabet yan kuruluşu oldu. Şirket, yapay zeka ile ilaç keşfi alanında öncü bir konuma sahip.

Hassabis, ekiplerinin şu anda Eli Lilly ve Novartis ile altı farklı ilaç geliştirme programı üzerinde çalıştığını ifade etti. Bu projelerin potansiyelinin, hem ilaç geliştirme sürecini hızlandırmak hem de daha az maliyetle daha verimli çözümler sunmak olduğu belirtiliyor.

Bilimsel ve ekonomik devrim

Yapay zeka, sağlık sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip. Daha önce yıllar süren ilaç geliştirme süreçlerinin kısa bir süreye indirgenmesi, hem hastaların tedaviye daha hızlı ulaşmasını sağlayacak hem de ilaç geliştirme masraflarını ciddi ölçüde azaltacak.

Hassabis, yapay zekanın sadece tıbbi alanda değil, diğer birçok sektörde de dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Özellikle kanser ve nörodejeneratif hastalıklar gibi tedavisi zor olan alanlarda bu teknolojinin büyük bir fark yaratması bekleniyor.