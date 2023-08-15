İlk İnsansız Deniz Aracı OKHAN'da sona gelindi

Burcu KAYA

Geçtiğimiz hafta ‘Şehir Buluşmaları’ etkinliği kapsamında, Mersin’de birtakım ziyaretlerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayacı Savunma Sanayi A.Ş.’nin vizyon projelerinden biri olan Türkiye’nin ilk İnsansız Deniz Aracı (İDA) OKHAN’ın ‘Gece Seyir Testleri’ne katıldı. Mersin’de savunma sanayi çalışmalarına yönelik artan heyecanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Ömer Bolat, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği savunma sanayi projelerindeki milliliğin önemine vurgu yaptı. Kayacı Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı ise, Mersin’in savunma sanayinde hak ettiği yere geleceğini söyledi.

İDA projesinin adım adım sona yaklaştığını ve projenin en önemli seviyelerinden biri olan ‘Gece Seyir Testleri’nin başarıyla geçtiğine dikkat çeken Hakan Kayacı, “Mersin, savunma sanayinde hak ettiği yere gelecek.

Bütün çabamız, çalışmamız bunun üzerine” dedi. Savunma sanayisinde bölgemizde bir kümelenme oluşturarak, savunma sanayiinden gerekli payı alabilmeyi, savunma sanayi firmalarıyla birlik beraberlik içerisinde ses getirecek projeler üretmeyi ve yatırımlar yapmayı planladıklarını kaydeden Kayacı, “Şehrimizin varlığını tüm dünyaya hissettirmek en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Güçlü Türkiye için güçlü savunma sanayi gerekli

Savunmadaki stratejik hamleleriyle Türkiye’nin her geçen gün daha güçlü hale geldiğinin altını çizen Hakan Kayacı, “Askeri ve ekonomik olarak atılan adımlar ülkemizin güçlenmesi için yeterli değildir. NATO’nun önemli üyelerinden biri olan ülkemizin savunma sanayisi geliştikçe, çevremize ve dünya barışına vereceğimiz katkı da artacaktır.

Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki, güçlü bir Türkiye için güçlü bir savunma sanayi gereklidir” dedi. Savunma sanayine yönelik hizmet verecek son teknoloji ürünü bir araç üretmek üzere insansız deniz aracı projesine başladıklarını söyleyen Kayacı, üretimini yaptıkları insansız deniz araçlarının tam otonom seyir kabiliyetine sahip olduğunu, bu sebeple keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevlerini tek başına icra edebileceğini kaydetti.

Kayacı, “Yapay zekâ ile optimum seyir kabiliyetine sahip olan araçlarımız, görüntü işleme ile hedef tespit ve teşhis özelliği sayesinde topladığı tüm bilgileri, uydu üzerinden tam zamanlı olarak ana komuta merkezine aktarabilmektedir. Bunların dışında, yüksek değerli birim koruma ve nöbet göreviyle birlikte ana birimlere eskort edebilme özelliğiyle de öne çıkmaktadır. Şu aşamada silahsız olan araçlarımız silahlandırıldığında taarruz ve savunma amaçlı da kullanılabilecektir” ifadesine yer verdi.

"IDEF'te yeni planlar yaptık"

Dünyadaki sayılı savunma sanayi fuarlarından birisi olan IDEF Fuarına da katılım sağladığına değinen Kayacı, “Bildiğiniz üzere bu sene IDEF fuarına, savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık bin firma katıldı. Bizim açımızdan fuar çok verimli geçti. Birçok yerli ve yabancı firma ile görüşerek karşılıklı çözüm ortağı olabileceğimiz projelerde ileriye dönük planlamalar yaptık” dedi.

Planlar arasında sivil ve askerî amaçlı

jammer var Türkiye’nin ilk İnsansız Deniz Aracı (İDA) OKHAN dışında başka projelerin de devam ettiğini belirten Kayacı, “RF köreltici ve karıştırıcı sistemi ( jammer), askeri tatbikatlarda ekonomik bir hedef olarak kullanılabilecek ve radarda yüksek görünürlük sağlayan Pasif Radar Reflektör (PRR) sistemi, radarda görünürlük analizlerini çok hızlı ve yüksek doğruluk performansıyla gerçekleştiren PREDICS radar kesit alanı benzetim ve analiz yazılımıyla duvar arkası görüntüleme radarı (DAGR), dinamik konumlandırma sistemi, uydu pusulası, diferansiyel GPS baz istasyonu, otomatik radar pilotlama aygıtı, GPS seyrüsefer sistemleri gibi gerek yazılım gerekse donanım olarak devam eden birçok projemiz var.

Bu ay TÜBİTAK destekli yeni bir projeye başladık. Projemizin adı ‘Enkaz Altı Canlı Varlığı Tespit ve Görüntüleme Radarı Geliştirilmesi.’ Hedef projelerimiz arasında sivil ve askerî amaçlı kullanılabilecek jammer mevcut. İDA’mıza Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) özelliğinin kazandırılması, deniz elektroniği kapsamında otomatik rota kontrol sistemleriyle dijital rüzgâr bilgi sistemlerinin üretilmesi ve çeşitli navigasyon sistemlerinin hayata geçirilmesi yer alıyor” açıklamalarında bulundu.

Kayacı Savunma Sanayi tarafından geliştirilen OKHAN

OKHAN 11,4 metre uzunluğunda, 30 knot sürat yapabilen 390 beygirlik motor gücüne sahip. Kriptolu LOS ve uydu haberleşme sistemi bulunan İDA, 1.5 tona kadar faydalı yük taşıyabilme, hareketli kara ve deniz platformlarından kumanda edilebilme, mühimmat fırlatıcı lançer ve diğer elektronik harp sistemlerini bünyesinde barındıran OKHAN, insansız tam otonom seyir kabiliyeti, görüntü işleme ve hedef tespit-teşhis özelliği ile keşif, gözetleme, istihbarat toplama, silahlandırıldığında ise taarruz ve savunma görevlerinde kullanılabiliyor.