İMECE uydusu bugün yörüngeye fırlatılıyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde dün gerçekleştirilen "Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni"ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan İMECE'yi bugün yörüngesine uğurlayacaklarını açıkladı.
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İMECE'nin aynı zamanda Türk ordusunun "uzaydaki gözü" olacağını belirten Varank; "Ülkemizin yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından görüntü elde edebileceğiz. İMECE yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek" diye konuştu.