İMECE uydusu bugün yörüngeye fırlatılıyor

İMECE'nin aynı zamanda Türk ordusunun "uzaydaki gözü" olacağını belirten Varank; "Ülkemizin yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile dünyanın her tarafından görüntü elde edebileceğiz. İMECE yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek" diye konuştu.