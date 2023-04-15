Ingenieur Automatic 40’ı DNA’sına sadık kalarak yeniden tasarladık

Ünlü saat tasarımcısı Gérald Genta’nın marka için 1970’lerde oluşturduğu Ingenieur SL’in DNA’sı korunarak yeniden tasarlanan Ingenieur Automatic 40, bu yıl en çok konuşulacak saatler arasında üst sıralarda yerini aldı.

Birçok yüksek saatçilik markasının en önemli modellerine hayat veren ve sihirli dokunuşlara sahip, saatçiliğin Picasso’su olarak da anılan, 80 yaşında aramızdan ayrılan ünlü saat tasarımcısı Gérald Genta, IWC Schaffhausen 1955 yılında yaptığı Ingenieur modelini 1970'lerde yeniden tasarladı ve Ingenieur SL’i oluşturdu.

Üretildiğinde çok ilgi gören Ingenieur SL, bu yıl İsviçreli lüks saat üreticisi tarafından DNA’sına sadık kalınarak yeniden tasarlandı ve Ingenieur Automatic 40 modeli sunuldu. Ingenieur Automatic 40, sadece daha önceki tasarımının cesur estetik ipuçlarını ve benzersiz karakterini yansıtmakla kalmıyor aynı zamanda ergonomi, işçilik, teknoloji açısından en yüksek standartlarını da barındırıyor. IWC'nin Baş Tasarım Sorumlusu Christian Knoop, birkaç yıldır devam eden bu geliştirme sürecini değerlendirdi.

Teknik tasarım odaklı model

IWC Schaffhausen, 1955 yılında Ingenieur modelini tanıttığında çok büyük bir ilgi gördü ve sadece tasarım olarak değil teknolojik olarak da saatçilik dünyasına yenilikler kattı. Bunun sebeplerini açıklar mısınız? Modelin saatçiliğe getirdiği yenilikler neler oldu?

Herhangi bir saat markasından daha fazlası olarak Ingenieur, IWC'nin mühendislik ruhunu ve markanın sıkı teknik ve tasarım odaklı yaklaşımını yansıtıyor. İlk olarak güçlü manyetik alanlara maruz kalan mühendisler, fizikçiler ve doktorlar gibi profesyoneller için geliştirildi. Çünkü ilk Ingenieur, Referans 666, teknik bir dönüm noktasıydı.

Yüksek verimli Pellaton sarma sistemi ile IWC tarafından geliştirilen ilk otomatik mekanizma olan 8531 kalibre ile çalışıyordu. Yumuşak demir iç kafesi mekanizmayı manyetik alanlardan etkili bir şekilde koruyordu. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için bir profesyonel navigasyon saati olan Pilot's Watch Mark 11 bu teknoloji ile ilk olarak 1948'de yapılıp, geliştirildi. 1950'lerde, insanlar teknolojiye hayran kalmışlardı ve mühendislik, yenilik, ilerleme ve refahın simgesi oldu.

Mühendislik başarıları o zamanlar, birçok ürün, günlük nesnenin mimari ve tasarımına yeni formlar kazandırmıştır. Bu teknik ilerlemenin yaygın inanışı ve iyimserlik duygusu da yeni saat ailesi için seçilen isimde ifade edilmiştir: "Ingenieur", Fransızca'da "mühendis" anlamına gelen bir kelime olup aynı zamanda Almanca'da da kullanılmaktadır.

Genta'dan özgün dokunuş

1976'da IWC, tamamen yenilenmiş bir Ingenieur versiyonu olan Ingenieur SL’i tanıttı. Bu başarılı model ünlü Cenevreli saat tasarımcısı Gérald Genta tarafından tasarlandı. Bu başarısının sebebi nedir?

1950'lerde piyasaya sürülen ilk Ingenieur modeli yuvarlak ve oldukça sade bir kasa tasarımına sahipti. Gérald Genta'nın ilham verici katkısı sayesinde saat sonunda bir yüzü oldu. Ingenieur SL, Referans 1832 için, beş çukurlu vidalı çerçeve, damalı kadran ve H-links entegre bileklik gibi cesur estetik ipuçlarına dayandı. Bu, saate özgün karakterini verdi ve hemen tanınmasını sağladı. Genta böylece ürünün DNA'sının stratejik olarak geliştirilmesi olarak adlandırabileceğimiz bir şey başardı. IWC, bu belirgin tasarım ipuçlarını kullanarak, Gerald Genta'nın sanatsal imzasını bozmadan, Ingenieur'ü hafifçe değiştirdi.

Lüks saatlerde yeni kategori

Genta'nın çalışmalarını tarihsel süreç içerisinde değerlendirirseniz neler söyleyebilirsiniz?

1970'lerde, Gérald Genta lüks saatlerin tamamen yeni bir kategorisini yaratmayı başardı. Dayanıklı, su geçirmez ancak şık entegre metal bilezikli çelik spor saatler klasik altın saatleri değiştirdi. Ingenieur SL gibi eserleriyle, Gérald Genta bu kategorinin tartışılmaz ustasıdır. Ancak bu çelik spor saatler, aynı zamanda zamanın ruhuyla da uyumluydu. İş, boş zaman ve spor arasındaki sınırlar giderek daha akışkan hale geldi - bu gelişme saat estetiğini şekillendirmeye yardımcı oldu.

Tarihi tasarım yeniden doğuyor

Zaten çok beğenilen bir modeliniz varken neden tekrar yeni bir model tasarlamayı tercih ettiniz?

Başlangıçta, bu fikri tartıştık, ancak sadece tarihi bir tasarımın tekrar yayınlanması, Ingenieur koleksiyonu için hedeflerimizle uyumlu değil. Mühendisler ve tasarımcılar olarak, zaten var olan bir şeyi sürekli olarak geliştirmek ve mükemmelleştirmek DNA'mızda var. Gérald Genta'nın uzun süreli eşi, iş ortağı ve Gérald Genta Heritage Association'ın kurucusu Evelyne Genta, kocasının fikirlerini sürekli olarak geliştirdiğini ve eski tasarımlara bağlanmayı reddettiğini söyledi.

Ingenieur SL'yi yeni ve çağdaş biryorumun başlangıç noktası olarak almaya teşvik ettik. Sonuç olarak, Ingenieur Automatic 40 ortaya çıktı. Yeni otomatik model, 1970'lerin ikonik tasarımının benzersiz karakterini yansıtırken, en yüksek ergonomik ve estetik talepleri karşılıyor.

Yıllarca kasanın oranlarını ayarlamak ve en küçük ayrıntıya kadar mükemmelleştirmek için çalıştık. Ve üretim tekniklerinin 1970'lerden bu yana büyük ilerlemeler kaydettiğini unutmamalıyız. Yeni Ingenieur, cilalı ve mat yüzeylerin kombinasyonu gibi birçok şeyde görülen inanılmaz derecede yüksek bir detay ve işleme kalitesine sahip.

Daha estetik ve ergonomik

Kullanımı daha rahat ergonomisi yüksek olan bir tasarım elde ettiniz. Eski model ile kıyasladığınızda neler farklılaştı?

Amacımız, ince bir bilekte bile saatin sıkıca oturmasını sağlayacak mükemmel orantılı 40 milimetrelik bir kasaydı. Bu nedenle, yıllar boyunca sayısız prototip ürettik, çeliğin bilekte nasıl hissedildiğini sürekli kontrol ettik ve kasayı oranlarını daha da geliştirdik. Ingenieur SL'nin nispeten geniş bir bileziği ve şekilli boynuzları vardı bu da kasanın uzunluğunu artırıyordu. Bu nedenle, daha estetik ama daha ergonomik bir orta bağlantı geliştirdik, bilekte daha iyi oturan bir yapı sağladı. Başka bir faktör ise kasanın hafifçe kavisli olması, ergonomiyi daha da arttırdı.

Çokgen vidaların ayrıcalığı

Genta’nin belirgin tasarım kodları bulunuyor, bunlardan biri de çerçevenin daha belirgin olması. Marka olarak imza sayılan tasarım çizgilerini nasıl uyarladınız?

Bezelin oranlarını ve bitirme işlemlerini ayarlamak için çok zaman harcadık. Ancak en açık fark, gerçek çokgen vidalar kullanmamızdır. Ingenieur SL için, beş oyuklu çerçeve sadece kasa halkasına vidalanmıştı. Oyukların konumu tamamen rastgele seçilmişti ve hiçbir zaman aynı yerde değildi. Ben mükemmeliyetçiyim, bu yüzden beni her zaman rahatsız etmiştir.

Ingenieur Automatic 40 için, beş vida çerçeveyi kasa halkasına sabitler. Vidaların teknik bir işlevi vardır ve sonuç olarak her zaman aynı konumdadırlar. Referans 1832 ile benzer şekilde, Ingenieur Automatic 40, şimdi "ızgara" olarak adlandırdığımız bir yapıya sahip bir kadranla donatılmıştır. Desen, birbirinden 90 derece kaydırılmış hatlardan oluşur ve galvanizden önce yumuşak demir boşluk üzerine damgalanır.

Desen kadranın tüm iç alanını kaplar, çember halkası etrafındaki dış alan ise pürüzsüzdür. Ayrıca, IWC logosunun oranlarını ve konumunu kadranla ızgara arasındaki hizalama ile binde bir milimetreye kadar özenle dengeliyoruz. Son olarak, fosforlu uygulamalar, gece bile mükemmel okunabilirliği sağlıyor.

Detaylardaki kusursuzluk

Neleri mükemmelleştirdiniz?

Gözle ilk bakışta fark etmeyeceğiniz sayısız detayı optimize ettik. Örneğin, bileziğin üst kısımları artık görünür pimleri olmayan kapalı bağlantılar içeriyor. Bu özellik sadece genel kalitesini değil, aynı zamanda olağanüstü bir bitirişin altını çiziyor. Temiz ve basit bir kelebek katlama tokası entegrasyonu bileziğin güzelliğine tamamen hâkim olmasını sağlıyor. Başka bir örnek olarak hafifçe kavisli ön camı verebilirim. Genel oranlarla daha ince ayar yapıldı, bunlar değerini ve sofistike yapısını vurguluyor.