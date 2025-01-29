İngiltere, 78 milyar sterlinlik 'Avrupa'nın Silikon Vadisi' planını açıkladı

Global anlamda teknoloji sektörünün kalbi haline gelen Silikon Vadisi, yakın gelecekte Avrupa ülkelerinde de farklı yatırım alanlarına örnek olacak gibi duruyor. Bunun en büyük örneği de İngiltere hükümet yetkililerinin detaylarını açıkladığı 'Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru'...

Büyük ekonomik katkı yapması bekleniyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin (97 milyar dolar) katkı sağlaması beklenen ve Avrupa'nın Silikon Vadisi olması öngörülen Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden ikisine ev sahipliği yapan bölgenin yaşam bilimleri, imalat ve yapay zeka alanlarında dünya çapında tanınan bilim ve teknoloji firmaları için bir merkez olduğunu belirten Reeves, söz konusu bölgenin Avrupa'nın Silikon Vadisi olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.