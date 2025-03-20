'İnsansı robotlar' beş yıldan önce bizimle!

Nvidia-CEO’su Jensen Huang, insan benzeri robotların üretim tesislerinde yaygın şekilde kullanılmasının beş yıldan az bir süre içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Huang, insan benzeri robotların dünyayı daha kolay bir şekilde gezmelerine yardımcı olacak yazılım araçlarını tanıtırken, yapay zekanın ne zaman evrensel hale geleceği sorusuna yanıt verdi.

'Birkaç yıl sonra...'

Huang, “Resmen, insanlar gibi robotlar etrafta dolaşmaya başladığında, bu uzak bir şey değil. Bu, beş yıl sonra olacak bir problem değil, birkaç yıl sonra olacak bir problem” dedi.

Huang, şunları kaydetti: “Sanırım önce fabrikalarda kullanılmalı. Bunun nedeni, alanın çok daha kontrollü olması ve kullanım alanının çok daha spesifik olmasıdır. Ayrıca, değerini belirlemek çok, çok kolay. Bir insan robotunu kiralamanın muhtemelen maliyeti 100 bin dolar civarındadır ve bunun oldukça iyi bir ekonomik iş olduğunu düşünüyorum."