Instagram 2025 yılında Meta'nın reklam gelirleri sırtlayacak

2024 yılında, Instagram'ın reklam gelirleri ağırlıklı olarak sırasıyla yüzde 53,7 ve yüzde 24,6 ile Akış ve Hikayeler özelliklerinden elde edildi.

Ancak, Reels'in gelirleri arttıkça, Instagram Explore, Reels ve potansiyel olarak Threads'in toplam gelir payının 2025 yılında yüzde 9,6'ya yükseleceği tahmin ediliyor.

Instagram Reels, ByteDance'ın TikTok'u ve YouTube Shorts ile rekabet ediyor, çünkü kullanıcılar kısa biçimli videoları daha ilgi çekici buluyor ve Meta'nın daha fazla reklam yerleştirerek üründen elde edilen geliri artırmak istediği bir dönemde pazarlamacıları bu formatı benimsemeye yönlendiriyor.