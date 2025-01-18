Instagram format değiştirdi! Artık fotoğraflar farklı görünecek

Meta'nın sosyal medya platformlarından Instagram, yeni tasarıma geçerek kullanıcılarını şaşırttı.

Buna göre platformda profil kısmında görülen fotoğraflar artık kare olmayacak. Instagram, bu formatı 4:5 olacak yeniden düzenledi.

Peki, bu karar neden alındı?

Instagram CEO'su Adam Mosseri, daha önceki açıklamalarında kullanıcıların halihazırda dikey fotoğraflar yüklemeyi terchi ettiğini söylemişti.

Ağustos 2024'te sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilen bu özellik sayesinde görünürlüğün daha da artması bekleniyor.