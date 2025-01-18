Instagram format değiştirdi! Artık fotoğraflar farklı görünecek
Facebook'un da sahibi olan Meta platformunun en büyük sosyal medya uygulamalarından Instagram, gönderi boyutlarında değişikliğe gitti. Instagram artık kare tasarımdan vazgeçerek dikdörtgene geçti. Bu kararın platforma yüklenen içeriklerin çok büyük kısmının dikey formatta olması nedeniyle alındığı belirtiliyor.
Meta'nın sosyal medya platformlarından Instagram, yeni tasarıma geçerek kullanıcılarını şaşırttı.
Buna göre platformda profil kısmında görülen fotoğraflar artık kare olmayacak. Instagram, bu formatı 4:5 olacak yeniden düzenledi.
Peki, bu karar neden alındı?
Instagram CEO'su Adam Mosseri, daha önceki açıklamalarında kullanıcıların halihazırda dikey fotoğraflar yüklemeyi terchi ettiğini söylemişti.
Ağustos 2024'te sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilen bu özellik sayesinde görünürlüğün daha da artması bekleniyor.