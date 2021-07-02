Instagram dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Fotoğraf ve videoların paylaşılabildiği bir sosyal medya platformu olan Instagram'a her gün binlerce yeni üye katılırken, bazı kullanıcılar ise Instagram hesabını kapatmak istiyor. Bu platformlarda üyelik işlemleri daha kolay, görünür noktalarda yer alırken, Instagram hesap kapatma adımlarının yer aldığı alanlar ise daha geri planda kalıyor. Çeşitli nedenlerle bu platformdan ayrılmak isteyen kullanıcılar da, Instagram hesabı nasıl kapatılır, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Burada bilinmesi gereken nokta, Instagram hesap kapatma işlemlerinin mobil uygulama üzerinden yapılamıyor olması. Kullanıcıların Instagram hesap kapatma işlemleri için mobil ya da masaüstü bir tarayıcıdan Instagram'ın internet sitesine girmeleri gerekiyor. Burada önce kullanıcı adı ve şifre ile hesaba giriş yapılması gerekli. Ardından ise "Ayarlar" sekmesinden "Profili Düzenle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu kısımda en altta "Hesabımı kalıcı olarak sil" yazısı görülmektedir. Bu yazıya tıklayarak Instagram hesabı kapatma işlemi tamamlanıyor.

Buraya tıklayarak hesap kapatma sayfasına doğrudan erişebilirsiniz.

Instagram hesabınızı dondurmak isterseniz

Bazı kullanıcılar ise Instagram hesap kapatma işlemleri yerine hesabını geçici süreliğine dondurmak istiyor. Uygulama üzerinden yapılmayan dondurma işlemi için de mobil ya da masaüsütü bir tarayıcından Instagram hesabına giriş yapılması gerekiyor. Ardından ise yine "Ayarlar", "Profili Düzenle" seçenekleri üzerinden "Hesabımı geçici olarak kapat" yazısına tıklayarak Instagram hesabı dondurulabiliyor.