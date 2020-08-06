06 Ağustos 2020

ABD'de Tik Tok tartışmaları yaşanırken, Instagram Reels uygulamasını test etmeye başladı. Kullanıcıların kısa videolar çekebilmesini ve bu videoları düzenleyebilmesini sağlayan Instagram Reels, kısa süre önce Türkiye'deki kullanıcılara sunuldu.

Reels özelliğinin kullanıma sunulmasının ardından Instagram kullanıcılar, "Instagram Reels nedir, nasıl kullanılır?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Instagram Reels nedir?

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram, Reels özelliği ile kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar Instagram Reels özelliğinden yararlanarak 15 saniyelik kısa videolar çekerek düzenleyebiliyor, ardından takipçileriyle paylaşabiliyor.

Tik Tok benzeri deneyimler sunan bu uygulama ile kullanıcılar çektikleri videoya efektler, müzik ve ses eklenebiliyor.

Nasıl kullanılır?

Instagram Reels özelliğinden faydalanmak isterseniz; mobil uygulama üzerinde ana sayfanızda yer alan fotoğraf sekmesine tıklayın. Açılan pencerede karşınıza "canlı, hikaye, reels" seçenekleri çıkacak, bunlardan "reels"i seçin. Ardından başla butonuna basarak videonuzu çekebilirsiniz.

Instagram Reels uygulamasıyla hazırladığınız videoyu paylaştığınızda eğer hesabınız herkese açık ise tüm kullanıcılar hazırladığınız videoyu izleyebilir. Ancak hesabınız gizli ise sadece sizi takip eden kullanıcılar Instagram Reels ile hazırlanan videonuzu görebilecektir.

Instagram Reels videolarınız için müzik kütüphanesinden seçeceğiniz sesleri ya da kendi sesinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca AR efektleri de Reels deneyiminizde size eşlik edecek. Burada hem mevcut efektleri hem de diğer içerik üreticilerinin ürettikleri AR efektlerini videonuzda kullanabileceksiniz. Ayrıca çektiğiniz videonun hızını da ayarlayabileceksiniz.

ABD-Tik Tok gerilimi sürüyor

Instagram Reels, Tik Tok'a olan benzerliği ile dikkat çekerken, ABD ile Çinli sosyal medya şirketi Tik Tok arasındaki gerilim sürüyor. "Temiz internet" kapsamında Tik Tok'u yasaklamak isteyen ABD Başkanı Donald Trump, Çinli sahibini "Ya ABD'li şirketlere satın ya da yasaklarız" mesajını verdi.

ABD yönetimi Tik Tok'u casus yazılım olarak görürken, vatandaşların cep telefonlarında bulunan bilgiler dahil olmak üzere pek çok kişisel veriyi doğrudan Çin hükümetine ilettiğini savunuyor.

Diğer yandan ABD'nin bu hamlesine karşılık Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Xinhua devlet haber ajansına yaptığı açıklamada ABD'nin "Temiz Ağ" kurmaya "hiç hakkı yok" dedi ve Washington'ın adımlarını "zorbalık" olarak tanımladı.