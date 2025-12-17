Instagram Reels, TV ekranına taşınıyor: Yeni uygulama test aşamasında

Meta bünyesindeki Instagram, Reels izleme deneyimini televizyon ekranlarına taşıyacak yeni TV uygulamasını sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı. “Instagram for TV” adıyla denenen uygulama, kısa videoların büyük ekranda ve birden fazla kişiyle birlikte izlenmesini mümkün kılarak içerik tüketim alışkanlıklarında yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

Sosyal izleme alanı oluşturacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre testin amacı, kullanıcıların televizyon üzerinden birlikte Reels izlerken hangi özellikleri daha verimli bulduğunu analiz etmek. Uygulama, özellikle ailelerin ve arkadaş gruplarının aynı ortamda içerik tükettiği anlara yönelik sosyal bir izleme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

TV kullanımı kolay olacak

Instagram for TV’ye erişim oldukça kolay. Kullanıcılar uygulamayı Fire TV’ye indirerek mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapabiliyor. Ayrıca mobil uygulamadaki Ayarlar menüsü üzerinden TV uygulamasına hızlı geçiş sağlanabiliyor. TV uygulaması, aynı evde farklı kişilerin kendi ilgi alanlarına göre Reels akışlarını görüntüleyebilmesi için beş adede kadar hesap desteği sunuyor.

Oturum açıldıktan sonra Reels videoları; müzik, spor, seyahat ve trend içerikler gibi kategoriler altında kanallar halinde listeleniyor. Videoların sesli ve otomatik olarak oynatılması sayesinde kullanıcılar, kumandaya ihtiyaç duymadan kesintisiz bir izleme deneyimi yaşayabiliyor. Instagram’ın bu hamlesinin, Reels içeriklerinin kullanım alanını mobil ekranların ötesine taşıması bekleniyor.