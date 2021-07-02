En popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram'da her an yeni videolar paylaşılıyor. Kullanıcılar Instagram Reels videolarınından beğendiklerini paylaşmak veya arşivlemek istediklerinde Instagram videosu indirmeleri gerekiyor. Böylece indirilen video Instagram ya da farklı bir platformdan yeniden paylaşılabiliyor. Instagram videosu indirmemiş olan kullanıcılar, Instagram videosu nasıl indirilir, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Instagram videosu nasıl indirilir?

Instagram videosu indirme yöntemi hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda aynı şekilde yapılıyor. Bunun için Instagram uygulamasının en alt kısmında yer alan video sembolüne tıklayarak Instagram Reels videolarına ulaşılabiliyor. Bu alandan hem yeni bir Reels videosu oluşturulabilirken, hem de mevcut Reels videoları indirilebiliyor.

İstenilen videoya tıklandığında en alt kısımda çıkan üç nokta sembolüne tıklanarak, çıkan seçeneklerden kaydet seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Böylece istenen video indirmeden arşivlenmiş oluyor.

Daha sonra bu videoları indirmek istendiğinde ise farklı uygulamaları kullanmak gerekiyor. Google Play'de ve AppStore'da yer alan Instagram video indirme uygulamaları bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılabiliyor.

Bu uygulamalar arasında en çok tercih edilenlerin başında Instagram Downloader gelirken, bazı kullanıcılar Free Instagram Download, Social Downloader gibi uygulamaları tercih ediyor.

Instagram Reels nedir?

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram, Reels özelliği ile kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar Instagram Reels özelliğinden yararlanarak 15 saniyelik kısa videolar çekerek düzenleyebiliyor, ardından takipçileriyle paylaşabiliyor.

Tik Tok benzeri deneyimler sunan bu uygulama ile kullanıcılar çektikleri videoya efektler, müzik ve ses eklenebiliyor.

Nasıl kullanılır?

Instagram Reels özelliğinden faydalanmak isterseniz; mobil uygulama üzerinde ana sayfanızda yer alan fotoğraf sekmesine tıklayın. Açılan pencerede karşınıza "canlı, hikaye, reels" seçenekleri çıkacak, bunlardan "reels"i seçin. Ardından başla butonuna basarak videonuzu çekebilirsiniz.

Instagram Reels uygulamasıyla hazırladığınız videoyu paylaştığınızda eğer hesabınız herkese açık ise tüm kullanıcılar hazırladığınız videoyu izleyebilir. Ancak hesabınız gizli ise sadece sizi takip eden kullanıcılar Instagram Reels ile hazırlanan videonuzu görebilecektir.

Instagram Reels videolarınız için müzik kütüphanesinden seçeceğiniz sesleri ya da kendi sesinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca AR efektleri de Reels deneyiminizde size eşlik edecek. Burada hem mevcut efektleri hem de diğer içerik üreticilerinin ürettikleri AR efektlerini videonuzda kullanabileceksiniz. Ayrıca çektiğiniz videonun hızını da ayarlayabileceksiniz.