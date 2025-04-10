Instagram yeni özelliği test ediyor! Şifreli Reels dönemi geliyor

Instagram, kullanıcı etkileşimini artırmaya yönelik yeni bir Reels özelliğini test etmeye başladı. Sessizce başlatılan bu testle birlikte, yalnızca belirli bir şifreyle erişilebilen "kilitli" Reels videoları gündeme geldi.

Yeni özellikle birlikte içerik üreticileri, videolarını yalnızca doğru şifreyi bilen takipçilerine açabilecek. Böylece hayranlar, favori fenomenlerinin veya ünlülerin paylaştığı özel içeriklere ulaşmak için küçük bir bilmeceyi çözmek zorunda kalacak.

Cevabı bilen videoya ulaşacak

Örneğin, bir içerik üreticisi Reels videosuna 'doğum günüm' ya da 'köpeğimin ismi' gibi ipuçları verebilecek. Bu ipuçlarıyla doğru cevabı bulan kullanıcılar, kilitli videoya erişim sağlayabilecek.

Instagram’ın resmi "Design" (Tasarım) hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda, "şifrenin ipucu, altyazıdaki ilk #" ifadesine yer verildi. Altyazıda yer alan ilk etiketin '#threads' olması ise, hesabın yakında Threads platformunda da yer alacağı sinyalini verdi.

Henüz özellik hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak testlerin herkese açık bir hesap üzerinden gerçekleştirilmesi, yeniliğin yakında tüm kullanıcılara sunulabileceğine işaret ediyor.