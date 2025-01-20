Instagram, yeni video düzenleme uygulaması 'Edits'i tanıttı

Meta çatısı altındaki Instagram, içerik üreticilere yönelik yeni video düzenleme uygulaması "Edits"i duyurdu. Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulamanın kullanıcıların mobil cihazlar üzerinden etkileyici videolar oluşturmasını sağlayacak bir "yaratıcı araçlar paketi" sunduğunu belirtti.

Mosseri, "Dünyada pek çok gelişme yaşanıyor ancak video içerikleri hazırlayan herkes için en iyi araçları sunmayı kendimize görev edindik. Edits, yalnızca bir düzenleme aracı değil, aynı zamanda yaratıcı süreçlerinizi kolaylaştıracak kapsamlı bir platform olacak" ifadelerini kullandı.

Halihazırda ücretsiz ön siparişle erişilebilen uygulamanın şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. App Store'da ise uygulamanın resmi olarak kullanıma açılacağı tarih 13 Mart olarak listeleniyor.

Edits'in tanıtımı, TikTok ve CapCut’ın ABD’de karşılaştığı yasal sorunların ardından geldi. TikTok, Amerikan bir şirkete satılmadığı takdirde ülkede yasaklanması yönünde alınan karar doğrultusunda dün ABD’de erişime kapatılmıştı. Aynı şekilde, TikTok’un popüler video düzenleme uygulaması CapCut da ülkede engellenen platformlar arasına katıldı.

TikTok yasağına ilişkin açıklama yapan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yasakların hükümlerinin uzatılması için bir kararname yayımlayacağını ve TikTok’un yarısının Amerikalılara ait olmasını talep ettiğini ifade etti. Trump, ayrıca yasağın destekçileri için yasal sorumlulukların ortadan kaldırılacağını belirtti.

Bu gelişmeler, Instagram’ın Edits ile ABD pazarında TikTok ve CapCut boşluğunu doldurmaya yönelik bir adım attığı yorumlarına neden oldu.