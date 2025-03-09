Instagram'a Blend özelliği geldi: Blend özelliği nedir, nasıl açılır ve nasıl kullanılır?

Bu özellik, kullanıcıların arkadaşlarıyla ortak bir keşfet alanı oluşturarak, birbirlerinin beğendiği ve paylaştığı Reels videolarını görüntülemelerine olanak tanıyor.

Blend özelliğinin kullanıcılar için avantajları:

Ortak keşfet alanı oluşturma: Blend özelliği sayesinde, kullanıcılar arkadaşlarıyla birlikte paylaştıkları içerikler üzerinden kişiselleştirilmiş bir keşfet akışı oluşturabiliyor. Bu sayede, arkadaşlarının beğendiği ve paylaştığı Reels videolarına kolay erişim sağlanıyor.

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri: Birbirinize gönderdiğiniz Reels videoları, ortak keşfet akışınızı şekillendirerek, ilgi alanlarınıza uygun içeriklerin önerilmesini sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların daha ilgili ve ilgi çekici içeriklerle karşılaşmasına yardımcı oluyor.

Instagram Blend özelliği nasıl kullanılır?

Blend özelliğini kullanmaya başlamak için aşağıdaki adımları izlemek yeterli:

Instagram uygulamasını güncelleme: Öncelikle, Instagram uygulamanızın en güncel sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Reels bölümüne erişim: Uygulamayı açtıktan sonra, alt kısımdaki Reels simgesine tıklayarak Reels bölümüne giriş yapın.

Blend Daveti Gönderme: Reels bölümünde, "Blend" seçeneğine tıklayın. Buradan, arkadaşlarınızı Blend'e davet edebilirsiniz.

Daveti kabul etme: Davet gönderdiğiniz arkadaşınız, isteğinizi onayladıktan sonra ortak keşfet akışınız aktif hale gelir.

Ortak keşfeti keşfetme: Artık, arkadaşınızla birlikte oluşturduğunuz ortak keşfet akışında, sadece size ve arkadaşınıza özel hazırlanmış içerikleri görüntüleyebilirsiniz.

Blend özelliği, kullanıcıların arkadaşlarıyla daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir içerik deneyimi yaşamasını hedefliyor. Şu an test aşamasında olan bu özellik, yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.