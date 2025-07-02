Mark Zuckerberg'in META grubu çatısı altında bulunan popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. 2 Temmuz günü yakalaşık olarak saat 18.30 civarında başlayan sorun hala giderilmemiş gözüküyor. Kullanıcıların bir kısmı sayfayı hiç açamazken bir diğer kısım ise sayfanın yenilenmediğinden ve Instagram hikayelerine ulaşamamaktan şikayet ettiği belirtildi. Google aramalarda ise kısa sürede en çok arananlar listesine 'Instagram çöktü mü?' ve 'Instagram'a erişim sorunu mu var?' aramaları eklendi.

Instagram tarafından henüz resmi bir açıklama gelmezken sorunun kaynağı ve ne zaman düzeleceği kullanıcılar tarafından merak edildi.