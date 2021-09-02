Instagram'a ne oldu? Instagram çöktü mü?

Çok sayıda kullanıcı, "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram'da kullanıcılar sayfaların yenilenmediğinden, akışta sorun yaşadıklarından ve hikaye paylaşmakta sorun yaşadığından bahsediyor. Kullanıcılar "Instagram'a ne oldu?" sorusunu sorarken, henüz platformdan bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Sorun tüm dünyada yaşanıyor

Instagram'da yaşanan sorunlar sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Özellikle ABD'deki kullanıcılar daha fazla sorunla karşılaşırken, Türkiye'de de kimi kullanıcılar çeşitli sorunlarla karşılaşıyor.

Kullanıcılar açıklama bekliyor

Instagram'da sayfaların güncellenmemesi sorunu devam ederken, erişim hatasına dair bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklamanın önümüzdeki saatlerde platform tarafından yapılması bekleniyor.