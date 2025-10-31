Instagram'da dev yenilik! Keşfetiniz artık size göre şekillenecek

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı deneyimini kişiselleştirme çabalarını bir adım ileri taşıyor. Şirket, kullanıcıların platform algoritmasını kendi tercih ve ilgi alanlarına göre şekillendirmesine olanak tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ilk olarak Reels bölümünde devreye alınacak, ardından Keşfet (Explore) sekmesine genişletilecek.

Instagram CEO'su duyurdu

Instagram Üst Yöneticisi (CEO) Adam Mosseri, Threads platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "algoritmanızı ayarlayın" adını taşıyan yeni bir özelliğin test sürecine girdiğini kamuoyuyla paylaştı. Mosseri, bu adımın temel amacını, kullanıcılara platformda gerçekten ilgi duydukları içerikleri göstererek daha zengin ve "daha anlamlı bir deneyim sunmak" olarak özetledi.

Yeni mekanizma ile birlikte kullanıcılar, uygulamanın ayarlar menüsünde yer alacak olan 'Your Algorithm' (Algoritmanız) başlığı altında ilgi alanlarını belirleyebilecek.

İlgi alanları seçilebilecek

Mosseri'nin paylaştığı bir ekran görüntüsüne göre, bu menüde kullanıcının son dönemde etkileşim kurduğu konuların bir özeti sunulacak. Örneğin CEO Mosseri'nin kendi listesinde; lüks saatler, moda haftası, Bad Bunny, stand-up komedisi ve konserler gibi başlıkların bulunduğu görülüyor.

Kullanıcılar, bu listedeki mevcut konuların yanı sıra, 'Add+' butonu yardımıyla yeni ilgi alanlarını listeye ekleyebilecek. Ayrıca, görmek istemedikleri veya ilgilenmedikleri içerik türlerini ayrı bir bölümde işaretleyerek algoritmanın bu yönde hareket etmesini sağlayabilecek.