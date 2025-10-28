Instagram'da kaybolan 'Reels' derdine son! Yeni özellik duyuruldu, Instagram izleme geçmişine nasıl bakılır? Instagram izleme geçmişi nerede?

Instagram, platformdaki kısa video içeriği Reels'ta kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. 'Watch History' (İzleme Geçmişi) adı verilen bu yenilik sayesinde, kullanıcılar artık akışta kaybettikleri veya yeniden izlemek istedikleri Reels videolarını kolayca bulabilecek.

Mosseri duyurdu: Tam da bu soruna çözüm getiriyor

Gelişmeyi Instagram CEO'su Adam Mosseri, Meta'nın platformu Threads üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Mosseri, paylaştığı videoda birçok kullanıcının daha önce izlediği bir Reels videosunu arama sekmesinde veya hesaplar arasında bulmakta zorlandığını belirterek, bu özelliğin tam da bu soruna çözüm getirdiğini vurguladı.

Bu yenilik, Meta'nın geçmişte Instagram'da akış yenilenirken izlenmekte olan videoların aniden kaybolmasına neden olan ve kullanıcıların tepkisini çeken 'rug pull' hatasını düzeltme taahhüdüyle de uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni izleme geçmişi, bu tip teknik aksaklıklarda videoların geri alınabilmesini kolaylaştıracak.

Instagram izleme geçmişine nasıl bakılır?

Kullanıcılar, aradıkları videolara ulaşmak için birkaç basit adımı izleyecek. Mosseri’nin açıklamasına göre, kullanıcılar izleme geçmişine ulaşmak için profil ayarlarına girip 'Your activity' (Etkinliğin) sekmesinden 'Watch History' (İzleme Geçmişi) bölümünü seçebilecek. Bu alanda, izlenen tüm Reels videolarının kayıtlı bir listesi yer alacak.

Önceden kullanıcılar kaybettikleri videolara yalnızca 'Kaydedilenler', 'Beğenilenler' veya 'Paylaşılanlar' listeleri üzerinden sınırlı bir şekilde ulaşabiliyordu. Artık izlenen her Reels videosu, bu yeni özel arşivde görülebilecek.

Detaylı filtreleme seçenekleri sunuluyor

Instagram, kullanıcıların aradıkları içeriğe daha hızlı ulaşması için izleme geçmişine gelişmiş filtreleme ve sıralama seçenekleri de ekledi. Kullanıcılar, izledikleri videoları tarih aralığına, paylaşan hesaba veya yenilik sırasına göre sıralayabilecek.