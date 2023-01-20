Instagram'dan 'Sessiz Mod' özelliği! Amaç bağımlılıkla mücadele

Instagram, kullanıcılarının gördüğü uyarı sayısını azaltmak ve akıllı telefon bağımlılığı ile mücadeleye yardımcı olmak üzere "Sessiz Mod" özelliğini devreye aldı.

Uygulama şimdilik İngiltere, ABD, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcıları kapsıyor. "Sesiz Mod" bildirimlerin kapatılmasını, DM'lere otomatik yanıtlar gönderilmesini sağlıyor.

Kullanıcılar, uygulamanın ayarlarından "Sessiz Modu" açıp kapatabiliyor ya da otomatik olarak etkinleşmesi için saat dilimi belirleyebiliyor.