Instagram'dan üç yeni özellik: Harita, yeniden paylaşım ve Reels güncellemesi

Meta, Instagram’a üç yeni özelliği küresel olarak kullanıma sundu.

Instagram kullanıcıları, artık başkalarının herkese açık gönderi ve Reels içeriklerini kendi profillerinde yeniden paylaşabilecek. Yeniden paylaşılan içeriklerde orijinal içerik üreticisinin adı görünür şekilde yer alacak. Meta'dan yapılan açıklamada, bu içeriklerin hem takipçilerin akışlarında önerileceği hem de kullanıcı profillerinde ayrı bir sekmede saklanacağı belirtildi.

Instagram harita özelliği ile konum paylaşımı

Yeni güncellemeyle Instagram, kullanıcıların son aktif konumlarını arkadaşlarıyla isteğe bağlı olarak paylaşmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar, harita üzerinden arkadaşlarının ve takip ettikleri içerik üreticilerinin hangi bölgelerden paylaşım yaptığını görebilecek. Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ve yalnızca kullanıcı onayıyla aktif hale getirilebiliyor.

Reels’a “Arkadaşlar” sekmesi geldi

Instagram Reels bölümüne eklenen yeni “Arkadaşlar” sekmesiyle kullanıcılar, arkadaşlarının etkileşimde bulunduğu herkese açık içerikleri görüntüleyebilecek. 2025’in başında test edilmeye başlanan bu özellik artık küresel olarak tüm kullanıcılara açıldı. Reels ekranının üst kısmında yer alan sekmede gösterilecek içerikler, kullanıcı tercihlerine göre düzenlenebilecek.