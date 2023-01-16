Intel 2023’e ‘hızlı’ girdi

Ancak, Intel 2023 yılına hızlı bir giriş yaparak, şimdiye kadarki en hızlı masaüstü PC işlemcisi olan 13’ncü nesil Intel Core i9-13900KS'nin satışa çıktığını duyurdu. Bu işlemci Raptor Lake kod adlı işlemci ailesinin en hızlısı. 699 dolar gibi yüksek bir tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa sunulan işlemci kutusundan 6GHz’e kadar maksimum turbo hız sunuyor. İşlemci bu hızı ile PC endüstrisinde bu eşiği aşan ilk işlemci. İşlemci, birinci sınıf oyunları desteklemek ve masaüstü PC kullanıcılarına benzersiz deneyimler sağlamak için tasarlandı. Bilgisayar endüstrisinde 6,0 GHz'e ulaşan ilk işlemci 24 çekirdek (sekiz performan çekirdeği ve 16 verimlilik çekirdeği), 32 iş parçacığı, 150 W işlemci temel gücü, 36 MB Intel Smart Cache ve toplam 20 PCIe veriyolu ile dikkat çekiyor. DDR5 5600 ve DDR4 3200 desteği sunuyor.

Diğer işlemcilerden henüz ses yok

Intel, geçtiğimiz yıl birkaç masaüstü işlemci duyurduktan sonra dizüstü bilgisayar ve tabletler için olan işlemcilerini de CES2023’teki duyurularında açıklamıştı. Raptor Lake işlemcileri eylül sonunda duyurulmuştu ve ekim ayından itibaren üç modeli de piyasada bulunuyordu.

Ancak dizüstü ve tablet modellerinin çıkış tarihine ilişkin henüz bir takvim ortaya çıkmış değil.