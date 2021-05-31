Intel'den, çip sıkıntılarının yıllarca sürebileceği uyarısı

Tayvan'da düzenlenen Computex ticaret fuarında konuşan Intel CEO'su Pat Gelsinger, COVID-19 salgını sırasında, evden, uzaktan çalışmanın artmasının çip talebinde patlama yarattığını ve bunun global tedarik zincirleri üzerinde büyük gerilime yol açtığını vurguladı.

Gelsinger, "Sektör kısa vadeli sıkıntıları düzeltmek için adımlar attı, ancak kapasite, bileşen tedarik yetersizliklerini düzeltmek hala birkaç yıl alacak" diye konuştu. Dünya genelinde tedarik zincirini sürdürülebilir hale getirmek için ABD ve Avrupa dışında da üretimlerini büyütmeyi planladıklarını ifade etti.

Intel, mart ayında ABD'nin Arizona eyaletinde 20 milyar dolar yatırımla 2 çip üretim tesisi kuracağını ve tesislerin müşterilerine de hizmet vereceğini açıklamıştı. Gelsinger, ABD ve Avrupa'da büyüyerek sürdürebilir bir çip üretimi gerçekleştirmeyi istediklerini belirtti.