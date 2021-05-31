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Intel'den, çip sıkıntılarının yıllarca sürebileceği uyarısı

Intel CEO'su Pat Gelsinger, global çip arzında yaşanan darboğazın çözülmesinin  yıllar alabileceği uyarısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tayvan'da düzenlenen Computex ticaret fuarında konuşan Intel CEO'su Pat Gelsinger, COVID-19 salgını sırasında, evden, uzaktan çalışmanın artmasının çip talebinde patlama yarattığını ve bunun global tedarik zincirleri üzerinde büyük gerilime yol açtığını vurguladı.

Gelsinger, "Sektör kısa vadeli sıkıntıları düzeltmek için adımlar  attı, ancak kapasite, bileşen tedarik yetersizliklerini düzeltmek hala  birkaç yıl alacak" diye konuştu. Dünya genelinde tedarik zincirini  sürdürülebilir hale getirmek için ABD ve Avrupa dışında da üretimlerini büyütmeyi planladıklarını ifade etti.

Intel, mart ayında ABD'nin Arizona eyaletinde 20 milyar dolar yatırımla 2 çip üretim tesisi kuracağını ve tesislerin müşterilerine de hizmet vereceğini açıklamıştı. Gelsinger, ABD ve Avrupa'da büyüyerek sürdürebilir bir çip üretimi gerçekleştirmeyi istediklerini belirtti.

  