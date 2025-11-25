Intel'e veri sızıntısı iddiası: Tayvanlı çip devi TSMC eski yöneticisini mahkemeye verdi

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), şirket sırlarını ABD’li rakibi Intel’e aktarmış olabileceği gerekçesiyle eski Kıdemli Başkan Yardımcısı Lo Wei-Jen’e karşı dava açtı. Şirket, Lo’nun hassas bilgileri sızdırma ihtimalinin “yüksek” olduğunu belirtiyor.

TSMC tarafından yapılan açıklamaya göre dava, Salı günü Fikri Mülkiyet ve Ticaret Mahkemesi’ne sunuldu. Bu adım, Tayvanlı savcıların geçen hafta Lo’nun şirketten ayrılışının ülkenin ulusal güvenlik yasalarını ihlal edip etmediğine dair soruşturma başlatmasının ardından geldi.

'Emeklilik kararı alıp Intel'e geçti' iddiası

Şirket, Lo’nun Temmuz ayında emekli olmadan önce yapılan çıkış görüşmesinde bir akademik kurumda görev aldığını beyan ettiğini ve imzaladığı gizlilik ile rekabet etmeme anlaşmalarının farkında olduğunu söylediğini aktardı. Ancak TSMC, Lo’nun emeklilik sonrası kısa süre içinde Intel’de başkan yardımcısı pozisyonuna geçtiğini daha sonradan öğrendiğini belirtti.

TSMC açıklamasında, “Lo’nun TSMC’ye ait ticari sırları veya gizli bilgileri Intel’e aktarması durumunda, tazminat talep etmek de dahil olmak üzere hukuki yollara başvurulması yüksek bir olasılıktır” ifadelerine yer verildi.

2024 yılında TSMC'den ayrılmıştı

Lo Wei-Jen, 2004 yılında TSMC’ye başkan yardımcısı olarak katılmış, 2014’te ise kıdemli başkan yardımcılığına yükselmişti. Deneyimli yönetici, Temmuz 2024’te şirketten resmi olarak emekliye ayrıldı.

TSMC ayrıca, Lo’nun 2024 Mart ayında Ar-Ge dışı bir birime aktarılmasına rağmen, ileri teknoloji projelerini anlamasına yardımcı olabilecek bilgiler sağlamak amacıyla Ar-Ge ekipleriyle toplantılar yapmayı sürdürdüğü iddiasında bulundu.

İddialarla ilgili Intel’e görüş talebi iletilirken, şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.