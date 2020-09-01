İnternet hızında yeni rekor

01 Eylül 2020

Londra Üniversitesi Akademisi araştırmacıları, fiber optik kablo bağlantısı kullanarak, saniyede 172 terrabyte olan bir önceki internet hızı rekorunu aştı ve saniyede 178 terrabyte veri aktardı.

Araştırmacılar rekor için, normalde ticari optik sistemlerde kullanılan 4,5 THz ve 9 THz arasındaki bant aralığın yerine 16,8 THzlik bir bant aralığı kullandıklarını açıkladı.

UCL tarafından yayınlanan açıklamaya göre, araştırmacılar, faz, parlaklık ve polarizasyon ile ölçülen performansı optimize etmek için her dalga boyu için özelleştirerek çeşitli amplifikatör teknolojileri kullandılar.

Araştırma yöneticisi Dr. Lidia Galdino, mevcut altyapıları daha verimli kullanabilen yeni teknolojiler kullanarak fiber optik bant genişliğini daha verimli kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Saniyede 172 terrabyte olan daha önceki rekor nisan ayında Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından kırılmıştı.