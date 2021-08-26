İnternetten en fazla giyim ve ayakkabı satın alındı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında hanelerin yüzde 92'sinin evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran geçen yıl yüzde 90,7 idi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı verilere göre, İnternet erişim imkanı olan hane oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, en yüksek yüzde 97,1 ile TR1 İstanbul (İstanbul) olurken bu bölgeyi yüzde 94,2 ile TR5 Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) bölgesi izledi.

İnternet kullanım oranı bu dönemde 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 82,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 79'du. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde ise bu oranın erkeklerde yüzde 87,7 ve kadınlarda yüzde 77,5 olduğu görüldü.

İnternetten satın alma oranı yüzde 44'e yükseldi

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlenirken önceki yıl yüzde 36,5 idi. Cinsiyete göre internetten satın alma oranı ise erkeklerde yüzde 48,3 iken kadınlarda yüzde 40,3 oldu.

En fazla giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 70,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 40,8 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 33,4 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 27,7 ile basılı kitap, dergi, gazete ve yüzde 27,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti.

En çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik de yüzde 30,6 ile film veya dizi izleme hizmeti veya indirme olurken en çok satın alınan çevrimiçi hizmet yüzde 14,4 ile ulaşım hizmeti oldu.

İnternetten 1-2 defa ürün sipariş eden ya da satın alan bireylerin oranı yüzde 37,2 iken bunu 10'dan fazla yapanların oranı yüzde 17,4 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 45,6 ve yüzde 11,2 olarak gözlenmişti.

İnternetten üzerinden mal ya da hizmet satın almayanların satın almama/sipariş vermeme nedenleri arasında; ürünü yerinde görerek almayı tercih etme, satış yapılan dükkana bağlılık ve alışkanlıklar yüzde 34,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,8 ile son üç ayda İnternetten mal veya hizmet satın almaya gerek duyulmaması izledi.

E-devlet hizmetlerini kullanma oranı yüzde 58,9'a yükseldi

Özel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2020 yılı Nisan ayı ile 2021 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin oranı yüzde 58,9 oldu. Bu oran daha önce aynı dönem için yüzde 51,5 idi.

E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, kamu kurum ya da kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 55,8 ile ilk sırayı aldı. Bireylerin yüzde 32,3'ü çevrimiçi form doldurduğunu bildirirken, yüzde 27,7'si resmi formları indirdiğini/yazdırdığını belirtti.