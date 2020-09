iOS 14 alacak modeller hangileri? | iOS 14 özellikleri ve yenilikler

17 Eylül 2020

ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, merakla beklenen iOS 14'ü Apple Event etkinliğinde duyurmuştu. iPhone kullanıcılarının beklediği iOS 14 yayınlandı. Bu gelişmenin ardından iPhone kullanıcıları iOS 14'e dair araştırmalarına başladı.

iOS 14 alacak modeller hangileri?

iOS 14 güncellemesini alacak modeller belli oldu. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (1. Nesil), iPhone SE (2. Nesil), iPod Touch (7. Nesil) modelleri iOS 14 güncellemesini alacak.

iOS 14 özellikleri ve yenilikler

iOS 14 güncellemesi ile kullanıcı deneyiminin artırılması amaçlanıyor. Bu güncelleme ile araç takıları ana ekrana eklenebiliyor. Yeniden tasarlanan araç takımları, böylece daha fazla bilgi akışını sağlamak istiyor. Kullanıcılar bu araçların boyutlarını da ayarlayabiliyor. En sık kullanılan uygulamalara göre derlenen araç takımlarından oluşan Akıllı Gruplama özelliği sayesinde kullanıcıların ihtiyacına en uygun araç takımı otomatik olarak gösteriliyor.

Yeni Uygulama Arşivi, tüm uygulamaların kolayca gezinebilmesini sağlayacak sade bir görünüme kavuşturuldu. Burada uygulamalar kategorilere göre sıralanırken, en sık kullanılan uygulamalara öncelik veriliyor.

iOS 14 güncellemesi ile telefon görüşmeleri daha kompakt bir tasarıma kavuşuyor. iPhone, FaceTime ve üçüncü taraf uygulamalardan gelen aramaları, ekranın tamammını kaplamayan bir tasarıma dönüştürüldü.

Son güncelleme ile kullanıcılar başka bir uygulama kullanırken, video izlemeye ya da FaceTime görüşmelerine devam edebilecek.

iPhone kullanıcıları iOS 14 güncellemesiyle mesajlarda da yenilikler görecek. Kullanıcılar seçecekleri dokuz adet sohbeti listenin en üstüne sabitleyebilecek. Yine kullanıcılar bir memoji ya da emoji seçerek grup sohbetlerine görsel bir kimlik kazandırabilecek. Kullanıcılar bir isim yazarak mesajı doğrudan ilgili kişiye gönderebilecek. Ayrıca kullanıcı bir sohbette kendinden bahsedildiğinde ismini vurgulu şekilde görebilecek. Ayrıca grup sohbetlerinin bildirim gönderimi kullanıcı odaklı ayarlanabilecek.

iOS 14 güncellemesiyle yeni memoji stilleri ve çıkartmalar da iPhone kullanıcıları tarafından deneyimlenecek.