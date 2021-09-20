iOS 15 ne zaman yüklenecek? iOS 15 yenilikleri neler olacak?

Apple, iOS 15 güncellemesini iPhone 13 tanıtımının ardından duyurmuş ve iOS 15 güncellemesinin 20 Eylül'de yayınlanacağını açıklamıştı. Yeni özelliklerle birlikte gelecek iOS 15'in ne zaman güncelleneceği ve hangi yenilikleri kullanıcılarına sunacağı iPhone kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

iOS 15 ne zaman geliyor?

Yapılan açıklamaya göre 20 Eylül'de yayınlanacağı açıklanan iOS 15'in Türkiye saatiyle 20.00'da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

iOS 15 yenilikleri neler olacak?

Apple güncellemeyle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi umuyor. Bu kapsamda iOS 15 ile birlikte FaceTime, Safari bildirim kartları gibi özelliklerde iyileştirmelere ve tasarım değişikliklerine gidilecek.

Kullanıcılar iOS 15 ile birlikte FaceTime'da ekran paylaşabilecek, müzik dinletebilecek ve film izletebilecekler. Önceden bir FaceTime görüşme planlayabilecek kullanıcılar, bu görüşmelerde istenmeyen sesleri filtreleyerek daha net bir ses kalitesi yakalayabilecekler. Ayrıca FaceTime görüşmelere Android ve Windows kullanıcıları da tarayıcı üzerinden katılabilecek.

iOS 15 ile birlikte Safari'nin görünümü değişecek. Adres çubuğu sayfanın aşağı kısmına taşınırken, kullanıcılar ekrandan aşağıya çekerek sayfayı yenilebilecek ve tüm sekmeleri ızgara görünümünde tek sayfada görebilecekler. Ayrıca Safari'ye sekme gruplama özelliği de iOS 15 ile birlikte eklenecek.

iPhone bildirim kartları da iOS 15 güncellemesi ile birlikte değişecek. Kullanıcılar istedikleri saatlerde bildirim özetleri alabilecek ve bildirimlerdeki avatarlar artık daha büyük olacak. Yine bildirimleri filtreleme özelliği de yeni bildirim kartlarıyla birlikte iPhone kullanıcılarının hayatına girecek.

Yine iOS 15 güncellemesi ile birlikte fotoğraf tarayarak, fotoğraftaki yazılar ayrıştırılabilecek. Kullanıcılar Apple cüzdanlarına kimlik ve ehliyetlerini ekleyebilecek, Apple haritalar ise kullanıcılara 3 boyutlu tasarımları ile merhaba diyecek. Ayrıca hava durumu arka plan animasyonları da iOS 15 ile birlikte güncellenecek özellikler arasında yer alıyor.