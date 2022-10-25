iOS 16.1 güncellemesi hangi yeni özellikleri getiriyor?

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 16.1 güncellemesini yayımladı. Kullanıcılar artık iOS 16.1 güncellemesini akıllı telefonlarına yükleyerek güncellemenin getirdiği yeni özellikler ve iyileştirmelerden faydalanabiliyorlar. Bu güncellemeyi henüz telefonlarına yüklemeyen kullanıcılar ise iOS 16.1 güncellemesi ile gelen özellikleri merak ediyor.

iOS 16.1 güncellemesinin getirdikleri

iOS 16.1 güncellemesi ile birlikte iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi özelliğini kullanıcılara sunuyor. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar fotoğraf ve videolarını en fazla beş kullanıcıya olmak üzere sorunsuz şekilde paylaşabiliyor ve ayrı bir arşiv oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu paylaşılan arşivlere katılanlar ya da arşiv oluşturanlar eski fotoğraflara kolayca erişebiliyor ve katkı sağlayabiliyor. Paylaşılan Arşiv ile Kişisel Arşiv arasında da kolayca geçiş yapılabiliyor. Arşiv paylaşımlarında verilen izinlerle fotoğraf eklenmesine, düzenlenmesine, favorilere eklenmesine, resimlere yazı eklenmesine ve fotoğrafların silinmesine olanak tanınıyor.

Üçüncü parti uygulamalardan Canlı Etkinlikler, iPhone 14 Pro modellerindeki Dynamic Island’da ve kilitli ekranda bulunabiliyor.

Anahtar paylaşımı, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak, kullanıcıların güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak sağlıyor.

iOS 16.1 güncellemesi ile birlikte pek çok akıllı ev cihazını Matter üzerinden kontrol etmek kolay hale geliyor.

Tamamen baştan tasarlanan Kilit Ekranı daha detaylı kişiselleştirme olanakları sunuyor. Kullanıcılar şimdi Kilit Ekranı fotoğraflarına derinlik efekti ekleyebiliyor. Böylece fotoğrafın süjesi profesyonel bir şekilde saatin önünde görüntüleniyor.

Üstelik yazı tipi ve yazı stili de özelleştirilebiliyor. Kilit Ekranı’ndaki yeni araç takımları takvim etkinlikleri, pil seviyeleri, alarmlar, saat dilimleri ve Aktivite halkalarının ilerleme durumu gibi yararlı bilgileri bir bakışta görmeyi kolaylaştırıyor.

Yeni Kilit Ekranı galerisi çok çeşitli seçenekler sunuyor. Kullanıcılar kişisel arşivlerinden akıllı bir şekilde önerilen, Kilit Ekranı’nda mükemmel görünecek fotoğrafları seçebiliyor veya gün boyunca değişecek dinamik bir fotoğraf grubu belirleyebiliyor.

Apple koleksiyonları arasında Apple’ın sunduğu ikonik görseller, Pride ve Birlik duvar kağıtları, gün boyunca değişen hava durumunu canlı olarak gösteren Hava Durumu duvar kağıdı ve Dünya, Ay ve güneş sisteminin görünümlerinden oluşan Astronomi duvar kağıdı bulunuyor.

Kullanıcılar ayrıca favori emoji ve renk kombinasyonlarıyla benzersiz tasarımlar oluşturabiliyor ve birden çok Kilit Ekranı sayesinde favorileri arasında ekranı kaydırarak geçiş yapabiliyor.

Yeniden tasarlanan bildirimler şimdi Kilit Ekranı’nın net bir şekilde görünebilmesi için alttan yukarı doğru kayıyor. Kullanıcılar bildirimleri genişletilmiş liste, gruplanmış bildirimler veya bildirim sayısı görünümünde görüntüleyebiliyor.

iOS 16.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Apple cihazınıza iOS 16.1 güncellemesini yüklemek için "Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme" yolunu izleyebilirsiniz.