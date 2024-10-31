iOS 18.1 güncellemesi hangi telefonlara geldi?

Apple, yapay zeka özelliğini de barındıran iOS 18.1 güncellemesini yayınladı.

Apple Intelligence olarak bilinen yapay zeka özellikleri, yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 modellerinde kullanılabiliyor.

Ayrıca M işlemcili Mac cihazlar ve aynı şekilde A17 Pro çipli iPad'lerde de erişilebiliyor.

Ancak Apple Intelligence'ın ilk olarak ABD'deki kullanıcılar için yayınlandığı da kaydedildi.

Avrupa’ya nisanda gelecek

Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerindeki iPhone kullanıcılarının Nisan ayından itibaren Apple Intelligence özelliklerini kullanabileceği aktarıldı.

Siri'ye ‘yaz’ özelliği tanıtıldı

Betalarda ortaya çıkan ilk özellikler arasında metni düzeltebilen, özetleyebilen ve hatta farklı bir tarzda yeniden yazabilen yazma araçları yer alıyordu. Apple aynı zamanda yeni bir Siri animasyonunun yanı sıra kullanıcıların Siri'den yardım isteyebilmeleri için Siri'ye Yaz özelliğini de tanıttı.

Üçüncü beta, kullanıcının fotoğraflarında büyük bir manuel çaba gerektirmeden değişiklik yapmak için üretken yapay zeka kullanan Clean Up yani fotoğraftan yapay zeka ile temizleme yapabilme özelliğini ekledi.

Diğer Apple Intelligence özellikleri halen geliştirme aşamasında. Bu liste, komutlardan Image Playground grafik oluşturma ve Siri ile ChatGPT desteğini içeriyor.

Apple Intelligence dışında iPhone 16 için kullanıcıların ön kameraya geçmesini sağlayan yeni bir Kamera Denetimi seçeneği de bu güncelleme ile geldi. Ayrıca iPhone Mirroring kullanıcıları dosyaları Mac'lerinden iPhone'larına sürükleyip bırakabiliyor ya da tam tersini yapabiliyor.

iOS 18 uyumlu iPhone'lara yüklenebilecek

iOS 18.1 sürümü, iOS 18'i destekleyen iPhone modellerinde çalışacak. Bu, iPhone XS ve iPhone XR'den mevcut iPhone 16 sürümlerine kadar olan iPhone'ların yanı sıra ikinci nesil iPhone SE veya sonraki modelleri de içeriyor.

Apple Intelligence'ın çalışması için iPhone 16 veya iPhone 16 Pro ya da iPhone 15 Pro serileri gerekiyor. Diğer modeller Apple Intelligence dışındaki tüm diğer özelliklerden yararlanacak.