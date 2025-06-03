iOS 26 tanıtım tarihi ve özellikleri belli oldu: Hangi iPhone modelleri güncellemeyi alacak?
Apple, 9 Haziran 2025’te düzenlenecek olan WWDC25 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) ile birlikte iOS 26 dahil olmak üzere birçok yeni işletim sistemi sürümünü tanıtmaya hazırlanıyor. iOS 7'den bu yana en büyük tasarım değişikliği olarak gösterilen iOS 26, yalnızca şık yeni görünümüyle değil, aynı zamanda yapay zeka destekli akıllı özellikleriyle de dikkat çekiyor. İşte iOS 26 ile gelecek yenilikler, desteklenen iPhone modelleri ve yayın takvimi...
iOS 26, visionOS işletim sisteminden ilham alan yarı saydam, cam benzeri yeni bir tasarım sunacak. Menü, düğme ve arayüz öğelerinde daha modern ve akıcı bir deneyim hedefleniyor. Bu yeni tasarım yaklaşımı, iPhone’un kullanımını daha kolay, gezinmeyi daha hızlı ve öğrenmeyi daha sezgisel hale getirecek.
Yeni kayan sekme çubuğu
Apple’ın varsayılan uygulamalarında yeni bir kayan sekme çubuğu yer alacak. Bu değişiklik sayesinde uygulama içi gezinme daha dinamik hale gelecek.
Sahne yöneticisi (Stage Manager) iPhone’a geliyor
USB-C portuna sahip iPhone’lar, harici ekranlara bağlandığında, çoklu pencere yönetimi sağlayan Stage Manager benzeri bir arayüz sunacak. iPad’e kıyasla bazı kısıtlamalar olsa da bu özellik, çoklu görevleri kolaylaştıracak.
Yapay Zeka destekli pil modu
iOS 26, Apple Intelligence teknolojisiyle desteklenen yeni bir batarya yönetim modu sunacak. iPhone’un kullanım alışkanlıklarına göre sistem özellikleri ve uygulamaların enerji tüketimi optimize edilecek. Kilit ekranında pil ömrüne dair tahmini süre de gösterilecek.
AirPods ile canlı çeviri özelliği
Uyumlu AirPods modelleri, iOS 26 ile birlikte canlı çeviri özelliğine kavuşacak. Farklı diller konuşan kişilerle yapılan telefon görüşmelerinde, konuşmalar gerçek zamanlı olarak çevrilip kulaklığa iletilecek.
RCS mesajlaşma desteği genişliyor
iOS 26 ile birlikte Apple, RCS Universal Profile 3.0 desteğini getirecek. Mesajlar uygulaması artık uçtan uca şifreleme, satır içi yanıtlar, mesaj düzenleme, geri alma ve Tapback gibi gelişmiş mesajlaşma özelliklerini destekleyecek.
Yeni erişilebilirlik özellikleri
Apple, WWDC öncesinde erişilebilirlik alanında da büyük adımlar atacağını duyurdu. iOS 26 ile birlikte sunulacak bazı önemli erişilebilirlik yenilikleri:
Accessibility Nutrition Labels: App Store'da uygulamalar için detaylı erişilebilirlik etiketleri.
Mac için Yeni Büyüteç: Görme engelli kullanıcılar için gelişmiş ekran büyütme aracı.
Braille Access: Braille kullanıcıları için not alma ve hesaplama yapma özellikleri.
Accessibility Reader: Sistem genelinde çalışacak yeni bir okuma modu.
AirPods Güncellemeleri: Canlı Dinleme, Arka Plan Sesleri, Kişisel Ses ve Taşıt Hareketi Belirtileri gibi erişilebilirlik özelliklerinde iyileştirmeler.
iOS 26 alacak iPhone modelleri
Aşağıdaki modeller iOS 26 güncellemesini alacak:
iPhone 16 Serisi: iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
iPhone 15 Serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 14 Serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 13 Serisi: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
iPhone 11 Serisi: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
iPhone SE (2. ve 3. nesil)