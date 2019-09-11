iPhone 11 tanıtıldı!

11 Eylül 2019

Apple, merakla beklenen iPhone 11 modelini dün düzenlemiş olduğu etkinlikte tanıttı. Tasarımsal açıdan iPhone X‘un hatlarını koruyan Apple, kamera ve yonga seti konusunda büyük atılımlar yapıyor.

Gücünü Apple A13 yonga setinden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor.64 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama opsiyonları ile gelen iPhone 11, kamera konusunda bir önceki nesile göre daha fazla şey vadediyor.

Apple, bu modelde iPhone X ve Xs’te olduğu gibi ikili kamera kurulumuna yer veriliyor. Bu kameralar kare bir çerçevenin içerisinde konumlandırılmış ve 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel geniş açılı olarak belirlenmiş durumda.

Arka kamera gece modu sayesinde düşük ışıkta diğer iPhone modellerine göre çok daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Ön tarafta ise Face ID destekli 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön taraftaki kamera artık Slo-mo videolar çekebiliyor.

iPhone 11 kamera özellikleri

Çift 12 Megapiksel Ultra Geniş ve Geniş kameralar

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

Geniş: ƒ/1.8 diyafram

2 kat optik uzaklaştırma; 5 kata kadar dijital zoom

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Geniş)

Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

%100 Focus Pixels (Geniş)

Gece modu

Otomatik Ayarlamalar

Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

iPhone 11'in diğer özellikleri

6.1 inç büyüklüğünde LCD ekran ile gelen iPhone 11, 1792 x 828 piksel çözünürlüğüne ve 326 PPI değerine sahip. Bu ekranın 120Hz dokunmatik tepkimeye sahip olduğunu belirtelim.

Liquid Retina HD ekran

IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch

326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük

1400:1 kontrast oranı (tipik)

True Tone ekran

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

Haptic Touch

625 nit maksimum parlaklık (tipik)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

3.110 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon 28 saat kullanım süresi sunuyor. iPhone 11 ses konusunda ise Dolby Atmos‘a destek verecek.

iPhone 11’in yeşil, mor, beyaz, siyah, sarı ve kırmızı renk seçenekleri yer alıyor. Bağlantı noktasında ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve Lightning yer alıyor. iPhone 11’in 64 GB modeli 699 dolardan başlayan fiyatlar ile Amerika’da satışa sunulacak. iPhone 11’in olası Türkiye fiyatının ise 7.000 TL ile 8.000 TL bandında olması bekleniyor.