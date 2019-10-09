iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!

09 Ekim 2019

Apple'ın 10 Eylül tarihinde dünyayay tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatları bellli olmuştu. Bugün ise Apple'ın web sitesi aracılığı ile iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Çift arka kamera, geniş açılı ön kamera, Apple A13 işlemcisi ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11’in fiyatları şöyle:

Çift arka kamera, geniş açılı ön kamera, Apple A13 işlemcisi ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11’in fiyatları şöyle:

iPhone 11 64 GB: 7299 TL

iPhone 11 128 GB: 7749 TL

iPhone 11 256 GB: 8599 TL

Üç arka kamera, geniş açılı ön kamera, arka camın yeni tasarımı ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in fiyatları şöyle:

iPhone 11 Pro 64 GB: 10999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB: 12299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB: 13999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB: 11999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB: 13299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB: 14999 TL