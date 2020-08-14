iPhone 12 lansmanı ertelendi

14 Ağustos 2020

Apple kullanıcılarının büyük bir merakla beklediği iPhone 12'nin lansmanı ertelendi. COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen iPhone 12 lansmanının ne zaman yapılacağı ise belli oldu.

ABD'li tekenoloji üreticisi Apple, iPhone 12 serisinin lansmanını 7 Eylül'de yapacak. Yeni iPhone modelleri 12 Ekim 2020 itibariyle ön siparişe sunulurken, 19 Ekim'de ise belirlenen ülkelerde satışa çıkacak.

Diğer taraftan Türkiye'deki iPhone kullanıcılarının ise bir süre beklemesi gerekecek. Apple'ın yeni telefonlarının Aralık 2020'den önce Türkiye'de tüketiciyle buluşması beklenmiyor.

iPhone'un yeni modellerinde Apple A14 Bionic işlemci, 5G desteği ve OLED ekran özelliklerinin bulunacağı iddia ediliyor. Fiyatlarının ise 749 dolar ile 1.099 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

Apple'ın iPhone 12 öncesinde yeni iPad ve Apple Watch'ı tanıtması bekleniyor.