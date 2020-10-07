07 Ekim 2020

Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte iOS 12, iPad, Apple Watch gibi ürünlerini tanıtmış, pek çok yenilik hakkında kullanıcılarını bilgilendirmişti. Ancak kullanıcıların asıl beklediği iPhone 12 bu etkinlikte tanıtılmamıştı. iOS kullanıcıları merakla iPhone 12 ne zaman çıkacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

COVID-19 nedeniyle tanıtımı ertelenen iPhone 12 için beklenen gün yaklaşıyor. Apple'ın iPhone 12 tanıtımını 13 Ekim'de düzenleyeceği Hi-Speed etkinliğinde yapması bekleniyor.

iPhone 12 için bekleyiş sürerken, telefona dair detaylar ise ortaya çıkmaya başladı. iPhone 12 modelinin 5G desteği ile gelmesi bekleniyor. Yine Apple a14 Bionic işlemci ve OLED ekran özellikleri de iPhone 12'de olması beklenen diğer özelliklerden bazıları.

Öte yandan Türkiye'deki iPhone kullanıcılarının iPhone 12 için bir süre beklemesi gerekecek. Apple'ın yeni telefonlarının Aralık 2020'den önce Türkiye'de tüketiciyle buluşması beklenmiyor.