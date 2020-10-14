iPhone 12 özellikleri ve fiyatı belli oldu

14 Ekim 2020

Teknoloji meraklılarının beklediği Apple Event, 13 Ekim'de gerçekleştirildi. iPhone 12 model telefonun tanıtıldığı etkinliğe ilgi büyük olurken, #AppleEvent hashtag'i Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 12 özellikleri ve fiyatı bu etkinlikle birlikte belli olurken, iPhone 12 dışında bir dizi yeni teknoloji de bu etkinlikle kullanıcılara tanıtıldı.

"Hi, Speed" isimli Apple Event'ta ilk tanıtılan ürün HomePod Mini oldu. Apple Music ve Apple Podcast ile çalışan HomePod Mini'nin Türkiye'de satışa sunulması ise beklenmiyor.

Diğer taraftan etkinliğin en merak edilen ürünü ise iPhone 12 oldu. Görücüye çıkan iPhone 12, beklendiği gibi 5G teknolojisi ile birlikte geldi ve böylece Apple rakiplerinin gerisinde kaldığı bir teknoloji konusunda hamle yapmış oldu.

iPhone 12 aile yeni sürümünde dört farklı modelle kullanıcılara sunulacak. Bunlar; iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacak. Kullanıcılar iPhone 12'lerin siyah, beyaz, kırmızı ve mavi renk seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Yeni iPhone önceki modellerine göre biraz daha küçük olurken, cihaz A14 Bionic chip ile gelen cihazın arkasında 12 MP değerinde iki adet kamera yer alıyor. iPhone 12 4GB RAM ile gelirken, Apple bu modelde kullanıcılara 64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerini sunuyor.

Tanıtımda dikkat çeken detaylardan biri dee iPhone 12 kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almaması oldu. Apple daha önce bu girişimini kullanıcılarla paylaşmış, maliyeti düşürmek amacıyla bu aparatların kutularda yer almayacağını duyurmuştu.

iPhone 12 fiyatı belli oldu

iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.