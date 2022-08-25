iPhone 14 ne zaman çıkıyor? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak?

Apple, iPhone 14 tanıtımı için tarih verdi. iPhone 14 tanıtımının 7 Eylül 2022 tarihinde yapılacağı duyurulurken, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik Türkiye saatiyle saat 20.00'de başlayacak. iPhone 14 tanıtım etkinliğine fiziksel katılım olup olmayacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. COVID-19 pandemisinde online etkinliğe geçen Apple'ın yeni etkinliklerde buna devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

iPhone 14 ailesinin öncülü telefonlarda olduğu gibi iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması bekleniyor.

Far Out etkinliğinde iPhone 14'ün dışında yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun ön plana çıkması bekleniyor.

7 Eylül'de tanıtılacak iPhone 14 modellerinin öncelikle ön satışa çıkarılacağı bilinirken, Türkiye'de ne zaman dağıtıma çıkacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

iPhone 14 fiyatı konusunda tahminler iPhone 14 Max'in 899 dolar olacağı yönünde. Bu noktada telefonun depolama kapasitesi ve modeline göre fiyatlar değişkenlik gösterecek.