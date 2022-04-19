iPhone 14'e ait ilk fotoğraflar sızdı

Akıllı telefon piyasasının önde gelen markalarından Apple iPhone 14 için hazırlıklarına devam ederken, kullanıcılar yeni cihaza dair detayların açıklanmasını bekliyor.

Milyonlarca kullanıcının her yıl büyük bir talep gösterdiği iPhone 14 ailesinde son birkaç nesilde olduğu gibi iPhone 14 iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı tahmin edilirken, iPhone 14 ile birlikte son yıllarda kullanılan Mini versiyondan vazgeçileceği iddia ediliyor.

Kalıpları sızdırıldı

Weibo'da yer alan habere göre, iPhone 14'ün kalıpları sızdırıldı ve bu fotoğraflara göre modelin dört farklı kalıbı olduğu görülüyor.

Kalıplarda Mini kalıbı yer almazken, Apple'ın Mini modelinin satış performansından memnun olmadığı ve bu nedenle yeni seride bu modele yer vermeyeceği belirtildi.

Japonya basınının iddialarına göre ise, iPhone 14 ile birlikte Touch ID'nin geri dönecek. Ayrıca iPhone 14 cihalzar daha hızlı A16 bionic çipe, gelişmiş kameralara sahip olacak.