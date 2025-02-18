iPhone 17 Air'a ait olduğu öne sürülen yeni görseller yayınlandı!

ABD merkezli telefon üreticisi Apple'ın yeni telefonu iPhone 17'yi gelecek eylül ayında tanıtması bekleniyor. Öncesinde ismi 'iPhone 17 Air' olması beklenen, yeni telefon modeline ait olduğu belirtilen görseller sızmaya devam ediyor.

Front Page Tech isimli YouTube kanalında yayın yapan Jon Prosser Apple 17 Air'a ait olduğu öne sürülen görselleri paylaştı.

Apple 17 Air'ın şirketin şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli olması bekleniyor. Daha önce iPhone 6, 5.9 milimetrelik kalınlığıyla en ince iPhone olarak biliniyordu. iPhone 17 Air’ın 5.5 mm kalınlığa sahip olacağı öne sürülüyor.

iPhone 17 Air özellikleri neler?

iPhone 17 Air’ın yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Telefonda A19 çipi kullanılacak. Telefonun tek arka kamera ve 5G modeme sahip olacağı kaydediliyor.

Telefonda alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı iddialar arasında.