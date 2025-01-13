iPhone 17 Air'in özellikleri ve satış rakamı belli oldu! İşte ilk tahminler

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun paylaşımına göre, iPhone 17 Air diğer modellere göre daha ince olacak. Sadece 5,5 mm kalınlığa sahip olacağı düşünülen yeni model, artan enerji ihtiyacına karşılık büyüyen bataryalarla birlikte giderek kalınlaşan modellerden ayrılacak.

Apple'ın pazardaki en büyük rakibi Samsung'un da benzer şekilde ince yapısıyla öne çıkan Galaxy S25 Slim modelini satışa sunacağı iddia ediliyor.

iPhone 17 Air'ın özellikleri

iPhone 17 Air'ın ultra ince tasarımı nedeniyle yalnızca eSIM ile kullanabileceği belirtiliyor.

iPhone 17 Air'in tek arka kameraya sahip olacağı, diğer modeller gibi A19 işlemci ve 8 GB RAM ile piyasaya sunulacağı öğrenilirken, başlangıç fiyatının ise 899 dolar olması bekleniyor.