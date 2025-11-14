iPhone 17, Çin’de Apple satışlarını yüzde 22 artırdı

Apple’ın Çin’deki iPhone satışları, iPhone 17 serisinin 19 Eylül’deki lansmanının ardından ilk ayda yıllık bazda yüzde 22 arttı. Counterpoint Research verilerine göre, genel akıllı telefon pazarının zayıfladığı bir dönemde bu artış Apple için dikkat çekici bir başarı oldu.

Yeni iPhone 17 serisi, lansmandan sonraki ayda Apple’ın Çin’deki satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturdu. Bu güçlü performans, önceki neslin altında kalmıştı. iPhone 16 serisinin satışları 2024’te ilk ayda yüzde 5 düşüş yaşamıştı.

Binlerce kişi sıraya girdi

iPhone 17’nin çıkış günü, Apple’ın Pekin’deki amiral mağazasının önünde binlerce kişi sıraya girdi. Bu durum, Xiaomi ve Huawei gibi yerli devlerin giderek sertleşen rekabetine rağmen Apple markasına olan ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Counterpoint’e göre Çin akıllı telefon pazarı üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 2,7 daraldı. Tüketici talebinin zayıf olması, sektör genelinde düşüşe yol açarken Apple’ın iPhone 17 ile yakaladığı artış, şirketi rakiplerinden ayrıştırdı.