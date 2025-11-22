iPhone 18 Pro hakkında ilk sızıntı! İki büyük tasarım değişikliği olacak

Apple’ın Eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro serisi daha yeni raflara çıkmışken, 2025 model iPhone 18 Pro’ya dair ilk iddialar gelmeye başladı. Tedarik zinciri analizleriyle bilinen GF Securities analisti Jeff Pu, yeni Pro modellerinin iki büyük tasarım değişikliğiyle geleceğini belirtiyor.

Gizmodo'da yer alan habere göre ilk büyük yenilik, 2022’den beri Pro modellerinde kullanılan Dynamic Island’ın küçülmesi. Bildirimler, müzik kontrolleri ve canlı etkinlikler için kullanılan bu ekran deliği tamamen kaldırılmayacak; ancak daha az yer kaplayan, daha sade bir forma geçecek. Ne kadar küçüleceği ise şimdilik belirsiz.

İki tonlu cam-alüminyum tasarım

İkinci değişiklik ise iPhone 17 Pro’daki iki tonlu cam–alüminyum tasarımda olacak. Apple’ın kablosuz şarj için gereken arka cam paneli kasayla daha uyumlu hale getirmeyi planladığı, özellikle gümüş modelde görülen keskin ayrımın azaltılacağı ifade ediliyor.

Pu, Apple’ın baharda daha uygun fiyatlı iPhone 17e modelini de tanıtabileceğini öngörüyor. iPhone 16e’nin yerine geçmesi beklenen cihazın A19 çip ve 18 megapiksel Center Stage kamerayla gelmesi, “SE/E” serisi için önemli bir yükseltme anlamına geliyor.

Tasarım değişiklikleri ve model çeşitliliği, Apple yönetimindeki olası değişimlerle birlikte şirketin gelecek stratejisine dair merakı artırıyor.