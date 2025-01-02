iPhone 18 ve 19'un detayları sızdı: Samsung'tan kamera sensörleri ve sıfır çerçeveli ekran geliyor!

iPhone 17 henüz piyasaya sürülmeden, Apple'ın gelecekteki modellerine dair heyecan verici bilgiler sızdı. İddialara göre, iPhone 18 serisiyle büyük bir kamera yenilemesi yapılacak ve bu modellerde ezeli rakibi Samsung, Apple için önemli bir tedarikçi haline gelecek. Ayrıca iPhone 19'da da yıllardır gündemde olan tasarım devrimi niteliğinde bir değişiklik bekleniyor: sıfır çerçeveli ekran.

iPhone 18'in kamera sensörü Samsung'dan

Apple hakkında bilgi sızdırma konusunda uzman olarak nitelendirilen Ming-Chi Kuo'nun verdiği bilgilere göre, iPhone 18'de Apple, uzun yıllardır Sony'den aldığı sensörleri terk edip, Samsung’un 48 megapiksel ultra geniş kamera sensörünü kullanmayı planlıyor. İddiaya göre Samsung şimdiden Apple için özel bir ekip kurarak bu sensörlerin üretimine başladı.

CNBC-e'nin haberine göre; Samsung, iPhone için geliştirdiği 3 katmanlı yığılmış görüntü sensörünün yanı sıra, kendi Galaxy cihazları için 500 MP'lik bir sensör de üzerinde çalışıyor. Bu sensör, daha iyi ağır çekim video çekimleri ve gelişmiş fotoğraf özellikleri sunması bekleniyor.

iPhone 19'da devrim niteliğinde tasarım değişikliği

Öte yandan iPhone 19, Apple’ın tasarım anlayışında köklü bir değişiklik yapabilir. Sıfır çerçeveli ekran için kolları sıvayan Apple, iPhone 19'daki bu değişiklik cihazın her tarafında ekranın kesintisiz bir şekilde uzandığı, çerçevenin neredeyse hiç olmadığı bir tasarım anlamına geliyor. Yıllardır gündemde olan bu değişiklik, kullanıcılar için iPhone'larda bir mihenk taşı niteliğinde.