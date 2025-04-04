iPhone kullanıcısına kötü haber: En ucuz model 1.140 dolar olabilir

Çin'den ithalata uygulanan yüzde 54’lük yeni vergi, Apple’ın hâlâ büyük ölçüde Çin’de gerçekleştirdiği iPhone üretimini doğrudan etkiliyor. Bu durum, şirketi zorlu bir tercihle karşı karşıya bırakıyor: Ya bu ek maliyeti üstlenecek ya da doğrudan ürün fiyatlarına yansıtacak.

CNBC-e'de yer alan habere göre şu anda ABD’de 799 dolardan başlayan iPhone 16 modelinin, eğer ek maliyetler tüketiciye yansıtılırsa, 1.140 dolar seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yüzde 43’lük bir artış anlamına geliyor.

Daha üst segmentteki iPhone 16 Pro Max modelinin ise, mevcut 1.599 dolarlık fiyatının 2.300 dolara kadar yükselmesi olasılıklar arasında gösteriliyor.

Apple, yılda yaklaşık 220 milyon adet iPhone satışı gerçekleştiriyor. Şirketin en büyük pazarları arasında ABD, Avrupa ve Çin yer alıyor.

Apple hisselerinde sert düşüş

Trump’ın tarife açıklamasının ardından, Apple hisseleri geçtiğimiz Perşembe günü yüzde 9,3 değer kaybederek Mart 2020'den bu yana en sert düşüşünü yaşadı.